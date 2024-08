Charles Aránguiz es presentado en la U y abre la puerta a jugar el Superclásico ante Colo Colo

Charles Aránguiz cumple con el rito de la presentación en Universidad de Chile. No pudo disfrutar de una bienvenida masiva en el partido entre los laicos y Copiapó, como estaba previsto inicialmente, pero esa situación no opacó la satisfacción que le produce volver al equipo en el que consiguió la mayor figuración en su anterior estadía en el fútbol chileno.

El puentealtino se suma a la lista de miembros de la Generación Dorada que han vuelto al balompié nacional, aunque su foco está lejos de la Selección. De hecho, tal como ha declarado en anteriores oportunidades, insistió en que se encuentra un escalón por debajo de la exigencia que implica defender a la Roja.

Ilusión

Aránguiz no esconde la alegría que le provoca volver a la U. “Desde que me fui tenía esa ilusión de tener la oportunidad de poder volver. Había un tema familiar entre medio que también a la hora de ponerlo a la balanza para mí significa mucho”, puntualiza, por ejemplo, respecto de un deseo mutuo, considerando que la ilusión del club laico siempre fue que retornara en algún momento.

Charles Aránguiz posa con la camiseta de la U (Foto: Photosport)

El Príncipe reconoce el esfuerzo del club en ese sentido. “Vi mucho interés de parte de la directiva. Hicieron un esfuerzo muy grande y eso empujo mucho para tomar la decisión. Estoy muy feliz y mi familia también de volver al país”. Naturalmente, se compromete a responder con esfuerzo. “Vamos a trabajar mucho para darle alegrías a los hinchas”, sostiene.

Jugar el Superclásico

El volante está sumado a las prácticas del equipo de Gustavo Álvarez. En esa condición, la posibilidad de que dispute el Superclásico está latente. Eso sí, Aránguiz es cauto. “Vengo a competir, vengo a ganarme un lugar. Soy un jugador más y se me evalúa como tal”, sostiene, de modo más genérico.

Sin embargo, no elude la opción de jugar ante Colo Colo. “Es un partido importante, diferente. En lo personal me estoy integrando con el grupo en general y con entrenamiento más dinámicos. Si estoy, eso lo debe evaluar el técnico”, establece, endosándole a Gustavo Álvarez la determinación respecto de su participación en el partido más importante del fútbol chileno.

De lo que dio fe es de que está en condiciones de competir. “Estuve dos semanas parado. Antes de llegar acá ya estaba corriendo y haciendo algunos trabajos. No es que tuve una parada demasiado larga. Por ahora estoy bien y no quiero decir si estoy para jugar el sábado. Es día a día, estamos hablando con el PF y Gustavo y ellos verán si estoy para jugar o no”, insistió.