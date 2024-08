¿Por qué la U no presentó a Charles Aránguiz en el Estadio Nacional? La razón que impidió el anuncio del regreso del Príncipe

Universidad de Chile volvió a ser el líder exclusivo del Campeonato Nacional 2024, con su agónica victoria de 1-0 sobre Deportes Copiapó, con el gol de Franco Calderón en el tercer minuto de tiempo añadido. El tanto del argentino fue una catarsis para el público que fue al Estadio Nacional y que evidenciaba nerviosismo porque el cerrojo nortino no se abría.

La expectativa que había en la tarde del domingo en Ñuñoa no solo era para el duelo entre azules y atacameños, sino que también por la posibilidad de que Charles Aránguiz fuese presentado de manera oficial en su retorno a la institución universitaria. Era la ocasión ideal para que el Príncipe tuviera el reencuentro con los hinchas, que anhelaban su vuelta desde el extranjero. Este acontecimiento, llamativo por razones obvias, tendrá que esperar. Pese a que se auguraba la aparición en sociedad del exvolante de Internacional de Porto Alegre, no sucedió.

La razón es tan simple que no requiere que los fanáticos de la U corran algún susto. El tema es que Aránguiz aún no ha firmado su contrato, pese a que está todo acordado y que no hay problemas de último momento, según indican desde Azul Azul. En este escenario, la idea de la dirigencia que comanda Michael Clark es presentarlo durante los próximos días en el Centro Deportivo Azul (CDA), cuando estampe la rúbrica y su contrato quede sellado.

El mundialista tuvo su primer día como jugador de la U el pasado viernes, cuando se realizó los exámenes médicos en una conocida clínica deportiva. Tras este procedimiento, se dirigió al CDA para tener su primera charla con el entrenador Gustavo Álvarez. De hecho, ya se viralizó una imagen en la cual el ex Bayer Leverkusen posa con la indumentaria de entrenamiento de la U, para bajarle la ansiedad a los forofos que ven como se concreta un sueño de años.

Luego del partido ante Copiapó, Álvarez habló a la pasada sobre la incorporación del mediocampista. “Esperamos que el club oficialice”, manifestó, de manera escueta. “Lo que hablé con él hace algunas semanas era sobre la importancia de su retorno al club”, añadió, reconociendo que también conversó con él cuando todavía no destrababa su situación con el Colorado.

Respecto a la condición física de Aránguiz, aspecto en el cual afloran una serie de dudas provenientes desde Brasil, el ex DT de Huachipato dio algunas luces: “Está muy bien. Tiene un físico que se adapta rápido a la competencia”. Más allá de las vicisitudes, lo concreto es que el puentealtino jugará en Universidad de Chile, con un vínculo de 18 meses.