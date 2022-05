Garin analiza su eliminación en Roland Garros: “Trabajando así puedo jugar de igual a igual ante los mejores del mundo”

Christian Garin (37°) se despidió de Roland Garros luchando. Gago tuvo un difícil encuentro ante el séptimo del orbe, Andrey Rublev, y cayó batallando en cuatro sets por 6-4, 3-6, 6-2 y 7-6. A pesar de la derrota, al Tanque se le notó con un tenis más fluido, algo que se condice con sus últimas presentaciones en las que ha exhibido un alza importante en su juego. Un nivel de juego que promete de cara a los próximos desafíos de la temporada

Por ello, una vez finalizado el encuentro, se mostró contento por su nivel y por lo exhibido en el partido frente al ruso. Así, en conferencia de prensa quiso analizar, de entrada, las sensaciones que le dejó el encuentro ante Rublev y el balance de su desempeño en la arcilla francesa.

“Me queda la sensación de las chances que tuve en el cuarto set. Fue un partido de buen nivel de los dos, muchos puntos largos, de buena intensidad. Me deja una sensación de que pude irme al quinto, y tenía ganas de jugarlo, me sentía muy preparado, pero él demostró un gran nivel en los momentos difíciles, y hay que ser consciente de que es el 7 del mundo. Andrey está jugando a un nivel muy alto, y me llevo cosas positivas del torneo. Duele perder, pero quedan cosas positivas, y me toca ver eso en estos momentos. Fue un gran partido y me quedo con eso”, sostuvo en el inicio de la conferencia.

En ese sentido, la primera raqueta nacional explicó su subida de nivel en los últimos encuentros, detallando la forma en que ha mejorado y los aspectos que ha ido trabajando.

“Llevo tres o cuatro semanas de muy buen nivel de tenis, estoy terminando los torneos con muy buena sensación. Estoy mucho más ordenado fuera de la cancha, y dentro de ella también, con las cosas más claras. Eso me llena de energía, de seguir mejorando. Y de cara a lo que viene, voy muy bien, sé que estoy por el camino correcto finalmente, y después de mucho tiempo. Estoy seguro de que trabajando así puedo jugar de igual a igual ante los mejores del mundo”, dijo.

Relacionado a lo anterior, especificó cómo ha podido adquirir un plan de juego claro de su nuevo DT, Pepe Vendrell. “Lo bueno es que ya tengo un plan de juego, y ya sé como juego contra el rival que sea. Me da confianza en seguir trabajando en ello. Sé que en los días que se vienen de entrenamiento van a ser para trabajar en eso. Sé que físicamente estoy mejorando mucho, mentalmente he trabajado muchísimo. Estoy por el buen camino, lo estoy disfrutando, y eso es lo que me deja tranquilo. A este nivel puedo jugar, y tuve mis chances de ganar hoy. Necesito más rodaje en esta clase de partidos, pero me siento tranquilo con el nivel que tengo, y solamente queda seguir trabajando”, precisó.

Además, Gago quiso profundizar en el estilo de juego que está llevando a cabo, explicando que se siente cómodo en la cancha con lo que está haciendo, especificando que está con un tipo de juego más agresivo.

“Estoy trabajando en base a un estilo de juego con el que me siento cómodo. Estuve agresivo, porque tuve 50 winners, pero eso lo exige la situación. Me exigí, también fallé. Pero era el partido que quería jugar y estuve muy cerca. Me gustó la táctica que tuve hoy. Fueron pequeños detalles que ojalá en un futuro se empiecen a dar. Llevo poco tiempo haciendo las cosas de la forma en que quiero y le debo dar más tiempo”, detalló

En conferencia, también, abordó la situación que se dio en uno de los cinco set points que dispuso en el tiebreak del cuarto set. Ahí, Gago quiso explicar la jugada. sinceró y explicó

“En ese set point pensé que la pelota no pasaba la red y llegué a pegarle muy por abajo. No me esperaba esa bola, pero son detalles. Él la puso ahí, no pensé que iba a llegar y me la bajó no más. Hoy voy a pensar mucho en esa pelota, pero es lo que hay. Él también demostró su nivel en los momentos difíciles, luchó por tres horas y se jugó a un buen nivel”, dijo un sincero Garin.

Finalmente, sobre sus proyecciones y lo que vendrá, detalló que se tomará unos días para descansar para hacer frente a la gira de pasto que se viene.

“Mi planificación sigue igual. Es difícil jugar un Grand Slam sin puntos, pero mi planificación es buena, es lo que haría en cualquier otro año. Me voy a tomar unos días de descanso, antes de la gira de pasto siempre me tomo un break. Voy a jugar Halle, Eastbourne y Wimbledon, así que sigue todo igual para mí. Desmotiva un poco jugar Wimbledon sin puntos, pero es lo que hay”, concluyó.