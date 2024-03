Colo Colo cumple ante el campeón con la Libertadores y el Superclásico en el horizonte

Colo Colo cerró la semana con otro éxito. Luego de su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores, lo que implica asegurar participación internacional para el año, debía reinsertarse en el Torneo Nacional para continuar con una batería de partidos relevantes en poco tiempo. En el estadio Monumental, los albos superaron con lo mínimo al campeón Huachipato por 2-0, en la reedición de la fallida Supercopa, esa que terminó suspendida y con desenlace inconcluso gracias a la violencia.

La prioridad, en este inicio de temporada, es meterse a la fase de grupos de la Libertadores. Es un secreto a voces. Por lo mismo, el técnico Jorge Almirón nuevamente recurrió a la rotación, toda vez que el próximo miércoles visita Paraguay para abrir su serie con Sportivo Trinidense. Eso sí, no fue al extremo de cambiar a los 11 titulares como lo hizo ante O’Higgins, que finalizó en un tropiezo en Rancagua. Cuatro estelares se mantuvieron en el cuadro: Cortés, Saldivia, Pavez y Palacios (uno por línea).

Un matiz del planteo de los blancos fue la dupla ofensiva de Guillermo Paiva con Damián Pizarro, más un Carlos Palacios que flotaba, con una labor más de organizador. El seleccionado chileno juvenil tuvo su primera titularidad con Almirón en la banca y no tuvo una faena positiva. Terminó siendo reemplazado por Moya, en el segundo tiempo.

El partido no le fue cómodo a Colo Colo, sobre todo en el lapso inicial. Huachipato no salió de manera tan audaz como en la Supercopa. Con línea de cinco en faceta defensiva, no quería pasar las zozobras del mentado encuentro del Estadio Nacional. El local no mostró demasiadas ideas para romper líneas o generar espacios por los extremos. La primera acción colectiva de los albos llegó en los 21′, con un tiro débil de Pizarro contenido por Martín Parra.

El juego estaba apretado e intenso, pero con escasa profundidad como para lograr desentrañar la madeja. El empate tampoco era mal negocio para los acereros. Sin embargo, debieron cambiar el libreto en el arranque del complemento por el gol de Carlos Palacios. Lo que el Cacique no hizo en toda la primera parte, lo solucionó partiendo el segundo periodo. El 7 apareció detrás de todos, por el segundo palo, para conectar un envío por bajo de Pavez y poner el 1-0.

Esto permitió que el partido se abriera más, que tuviera un transito más rápido de área a área, aunque sin demasiada claridad a la hora de la definición. Con Sanguinetti al mando, Huachipato está lejos de lo que exhibió con Gustavo Álvarez en 2023. Hoy, el campeón es un equipo más defensivo y reactivo, que se animó recién cuando estaba abajo en la cuenta.

Colo Colo pegó al principio y al final. En los 81′, Matías Moya marcó el 2-0 apareciendo por la derecha, conectando con la zurda tras una subida de Vicente Pizarro por la franja izquierda. Sin hacer una gran presentación, el equipo de Almirón ganó y ahora puede focalizarse de lleno en los pesados desafíos que se le vienen.

El Sportivo Trinidense es el último escollo de los colocolinos para entrar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este miércoles es la ida, en Asunción, y el 13 de marzo es la vuelta, en Santiago. Entre medio está el Superclásico ante la U, del domingo 10, con todo lo que eso significa.

Ficha del partido

Colo Colo 2: B. Cortés; J. Rojas (71′, L. Soto), A. Saldivia, E. Amor, D. Gutiérrez; C. Fuentes, E. Pavez, V. Pizarro; C. Palacios (86′, C. Zavala); G. Paiva (71′, M. Bolados) y D. Pizarro (54′, M. Moya). DT: J. Almirón.

Huachipato 0: M. Parra; R. Malanca, B. Gazzolo, I. González; M. Gutiérrez (82′, J. Cárcamo), S. Silva (82′, M. Briceño), G. Montes, L. Díaz; C. Villanueva (68′, J. Martínez); S. Sáez (61′, M. Rodríguez) y C. Martínez (61′, J. Brea). DT: J. Sanguinetti.

Goles: 1-0, 47′, Palacios, aparece solo por el segundo palo y convierte; 2-0, 81′, Moya, tira de zurda tras una subida de V. Pizarro.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Saldivia y Soto (CC).

Estadio Monumental. Asistieron 30 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.