Colo Colo gana el Superclásico y logra el Campeonato Femenino después de cinco años

La definición del Campeonato Femenino 2022 no podía ofrecer un choque mejor: el Superclásico. En un estadio Sausalito con casi 10 mil espectadores, Colo Colo superó a Universidad de Chile por la cuenta mínima para quedarse con el título de Primera División. Las albas bajan su estrella número 14.

Si bien no se trata del encuentro de las potencias de la categoría femenina a nivel local (no estaba Santiago Morning), siempre el cruce entre los elencos más populares del país genera un atractivo especial, sobre todo si hay una copa de por medio. El Cacique aspiraba a recuperar el trono después de cinco años. Las colocolinas no eran campeonas desde 2017. Por su parte, las azules tenían la misión de retener la corona y ser bicampeonas por primera vez.

Durante la primera parte del juego, el tránsito de la U fue desde la superioridad hasta la frustración. El elenco de Carlos Véliz fue más que las colocolinas en gran parte del lapso y tuvo la mejor ocasión posible para abrir la cuenta, con polémica de por medio. En los 21 minutos, se sanciona un penal para las azules por una supuesta falta de Michelle Olivares sobre Rebeca Fernández -quien recibió de Daniela Zamora-, la que no se percibe con claridad revisando la acción. Quien se dispuso a ejecutar fue Sonya Keefe, la goleadora del campeonato (con 26), pero falla. La portera Antonia Canales, ex Católica, le ataja el remate a la delantera, estirándose hacia su lado derecho.

Antonia Canales le ataja el penal a Sonya Keefe. FOTO: AGENCIAUNO

Las más claras fueron de la U. En los 35′, una nueva intervención de ‘Bambi’ Canales, desviando un remate de Ana Gutiérrez, evita la apertura de la cuenta de las campeonas defensoras. Sin embargo, el encuentro se le fue complicando de sobremanera a las universitarias, recibiendo un tanto y perdiendo a una jugadora.

En los 45′, Yanara Aedo abre la cuenta para Colo Colo. La seleccionada chilena envía un balón hacia el área, nadie conecta y se mete en la portería de la argentina Vanina Correa. Primera llegada de las albas y logran el 1-0. Para peor, las azules sufrieron la expulsión de Yesenia López en el tiempo añadido, por doble amonestación. El cuadro del chuncho se descontroló hacia el final de la primera parte, reclamando airadamente en contra de la jueza Dione Rissios.

El panorama se le fue complicando aún más a las pupilas de Véliz con otra expulsión. En los 50′, Ana Gutiérrez recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a la U con nueve jugadoras. Otra mediocampista, por cierto. El técnico trató de rearmar a su equipo para mantenerse en el partido, ya que el marcador solo mostraba un gol de diferencia.

El escenario estaba totalmente favorable para el equipo de Luis Mena. Con más espacios por delante, se acercaron mucho más al área de Correa que en el primer periodo. Pero no lo cerraban, situación que le daba alguna esperanza a las rivales. Isidora Olave tuvo un par de chances, pero sus remates no fueron certeros.

En definitiva, Colo Colo se quedó con el Superclásico y recuperó el cetro del fútbol femenino nacional. Las albas son campeonas por decimocuarta vez. De hecho, tienen un decacampeonato (10 trofeos al hilo) en su palmarés. La distancia con el resto es sideral. El que le sigue es Santiago Morning, con tres títulos.