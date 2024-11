Colo Colo mira de reojo: el segundo golpe de Huachipato a la U a horas del veredicto del Tribunal de Disciplina

A horas de que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina zanje la controversia entre Colo Colo y Universidad de Chile por la actuación de Jorge Almirón en el partido entre los albos y Huachipato, los acereros les asestan un segundo golpe a los universitarios.

Si antes, como informó El Deportivo, le habían negado a la corte deportiva las imágenes relativas al palco que ocupó la comitiva alba en Talcahuano, entre quienes estaba el entrenador, ahora los siderúrgicos suben la apuesta: tampoco entregaron las imágenes registradas por las cámaras que captan lo que sucede en los espacios comunes del recinto. Ese testimonio pudo resultar clave para determinar los desplazamientos de los funcionarios del Cacique que están en la mira, presuntamente, por haber actuado de intermediarios para la entrega de instrucciones por parte del entrenador a su cuerpo técnico, ubicado en la banca.

Otro ‘no’

A fines de octubre, los siderúrgicos golpearon la mesa. Requeridos respecto de las imágenes que correspondían al circuito cerrado del citado palco, emitieron una respuesta categórica. “En concordancia con lo señalado en las normas aplicables, dichas grabaciones solo podrían ser utilizadas en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, consigna uno de los puntos de la respuesta formal que hicieron llegar. En otras palabras, el objetivo del circuito cerrado no es servir de elemento de prueba en disputas de naturaleza deportiva.

“En el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectativo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no deben ser expuestas, por no haber un hecho que lo justifique”, profundizaron los siderúrgicos en la misma nota.

Los acereros le hicieron ver al tribunal que Universidad de Chile también les solicitó el registro y recibió la misma respuesta. “Se hace presente que el Club Universidad de Chile ya había preguntado por la existencia de dichas cámaras y solicitado en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que fue denegado por las razones ya expuestas en este escrito. En esta oportunidad, mediante solicitud ante este Tribunal, se vuelve a insistir en dicha solicitud ya denegada. Huachipato SADP solo entregará esas grabaciones ante la denuncia de un hecho que lo amerite conforme a lo expuesto”, añade la presentación a la que accedió El Deportivo.

Héctor Jona, en el partido entre Huachipato y Colo Colo (Foto: Photosport)

No habrá sanciones

Inicialmente, el plazo para aportar las pruebas se estipuló en el viernes 1. Sin embargo, en razón a distintas consideraciones técnicas que lo tornaban imposible, Huachipato esgrimió que no alcanzaba a cumplirla. En ese contexto, se determinó como nuevo límite este lunes 4, a las 16 horas.

El contenido, sin embargo, no llegó. Los siderúrgicos se apegaron a la postura original. Además, concebían que el fondo de la investigación, resolver un eventual desacato de Almirón y por ende la pérdida de puntos para Colo Colo, que beneficiaría a la U, tampoco les genera ganancia alguna. En ese escenario, sin posibilidad de ser sancionados por la omisión, optaron por restarse.

Los equipos jurídicos de ambos clubes y el propio tribunal tendrán que extremar recursos e ingenio para probar sus posturas en la audiencia de este martes, que será el resumen de una cada vez más extensa cronología.