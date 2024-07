Como Marcelo Bielsa: el frío saludo de Dani Carvajal al presidente de España tras ganar la Euro

Este domingo España levantó por cuarta vez en la historia la Eurocopa, iniciando así una jornada repleta de celebraciones y postales. Los jugadores abandonaron rápidamente Berlín y viajaron a Madrid para comandar los festejos en la Plaza de Cibeles, no sin antes pasar por el Palacio de la Moncloa, lugar donde trabaja el presidente del país.

Un lugar donde se dio uno de los momentos más polémicos de las festividades. Con el trofeo en mano, los campeones fueron ingresando uno a uno al edificio, siendo recibidos por el presidente del país, Pedro Sánchez.

Uno de los primeros en entrar fue Álvaro Morata, quien se funde en un cariñoso saludo con el mandatario, a quien le muestra el trofeo del a Eurocopa. Algo totalmente opuesto a lo vivido con Dani Carvajal, quien prácticamente ni se detiene para saludar a Sánchez. El lateral derecho del Real Madrid solo la tiende la mano, evitando cruzar miradas, mientras sigue raudo su camino.

Imposible no relacionar aquella postal con la vívida en 2010 cuando Marcelo Bielsa evitó saludar de la mano al entonces presidente de Chile, Sebastián Piñera. En un acto post Mundial de Sudáfrica, la Roja visitó el Palacio de La Moneda, teniendo un saludo protocolar con el mandatori, al cual el rosarino evitó saludar. Terminó dándole la mano, solo porque fue el político quien se la estiró por unos segundos.

Lo cierto es que en esta oportunidad Carvajal no fue el único que tuvo un tenso cruce con Pedro Sánchez, ya que Joselu, delantero del Real Madrid, también evitó tener un momento de cercanía con la autoridad vinculada en el pasado al Partido Socialista Obrero Español.

Tras estos saludos, Sánchez dio un discurso que no generó gran fervor entre los jugadores, al punto de que a lo largo de este, el semblante de los futbolistas fue de total seriedad. Los aplausos tampoco fueron notorios por parte de los campeones, algo totalmente contrario al público presente en la Moncloa, quienes vitorearon cada palabra del mandatario.

De esta manera, la relación entre la selección española y Sánchez muestra un episodio más de distanciamiento, algo que ya se había visto en el pasado. Por ejemplo, en el Mundial de Qatar no dijo presente en ninguno de los encuentros (en esta Eurocopa sí fue a un par) y en 2023 no recibió a los jugadores en la Moncloa tras ganar la Liga de Naciones de UEFA. Incluso, algunos medios españoles informaron esta semana que los capitanes pidieron, tras la victoria por 2-1 ante Alemania, que el presidente no bajara al camarín, ya que no querían politizar el momento.