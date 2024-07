Scaloni destroza a la Conmebol tras conseguir la Copa América

Este domingo finalizó la Copa América de Estados Unidos 2024 con el triunfo de Argentina sobre Colombia por 1-0 en el tiempo extra.

La competencia estuvo marcada por una serie de dificultades, en especial con la superficie de las canchas utilizadas, situación que provocó una dura crítica de Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay.

Y tras ganar la final, Lionel Scaloni acabó solicitando mejores terrenos de juego para el próximo Mundial de 2026 donde Estados Unidos es uno de los países organizadores de la competencia junto a México y Canadá.

“En el Mundial calculo que las dimensiones de las canchas van a ser más grandes. Entiendo que el Mundial se va a jugar en canchas de fútbol y no de béisbol. Lo importante es que nosotros nos repusimos a todos estos inconvenientes”, dijo el estratega transandino en la conferencia de prensa posterior al título.

En otros temas, también abordó la despedida de Ángel Di María de la Albiceleste. “Hizo partidos espectaculares, pero el de hoy fue uno de los mejores. Además de jugar bien, tuvo actitud para ir a presionar en un momento del partido en el que las piernas no daban y él empezó a correr como si tuviera 25 años. Eso se lo da la jerarquía superior que tiene. Es leyenda, no hay manera de convencerlo. Por lo menos para que venga una vez y se despida con su público porque se lo merece. Su historia es una película por cómo terminó”, compartió.

Sobre la lesión que afectó a Messi y la actitud del equipo tras aquello, sostuvo que “no sé si marcamos una era, pero el equipo no deja de sorprender. Se repone ante las dificultades. Sin hacer un primer tiempo bueno, en el segundo mejoramos y merecimos ganar. Y después, en la prórroga, el equipo siempre da un plus. Es gratificante verlos jugar, estoy eternamente agradecido. En el banco dijimos que Lautaro (Martínez) iba a tener una e iba a meterla”.

En específico sobre Messi, valoró que “tiene algo que todo futbolista tendría que tener. Es el mejor de la historia y no quiere salir. Yo prefiero esos jugadores y no a los que salen a la primera de cambio. Sus compañeros ven eso. Él quiere jugar no porque sea egoísta, sino porque quiere ganar al lado de sus compañeros y no dejarlos tirados, aún estando en esas condiciones. Cuando sale, el equipo se multiplica con el que entra y jugamos a lo mejor de otra manera”.

En cuanto a los incidentes de la previa que obligaron a aplazar el inicio del partido, expuso que “es difícil de explicar y de entender. Una hora de pie. Tuvimos que jugar así, con la sensación de no saber dónde estaba tu familia. Veíamos los videos que circulaban, no estábamos ajenos a lo que estaba pasando. Creo que los chicos de Colombia estaban en una situación parecida, muy raro”.

El domingo también marcó el cierre de la Eurocopa, donde España superó por 2-1 a Inglaterra. Así, será el rival de Argentina en la Finalissima. “¿Se va a jugar? Parte de mi familia es española y estoy contento. Con ese país tengo un arraigo especial. Vivo ahí y encima conozco al entrenador (Luis de la Fuente). Estoy contento por el triunfo de ellos y si se llegara a jugar, tendré un problema porque la familia está dividida. Será un partido muy bonito entre dos selecciones que están en un gran momento y que marcan una manera de jugar diferente a las demás”, comentó.

Por último, se refirió a su futuro a cargo de la selección de Argentina. “Yo la pasé mal el año pasado, no estaba en condiciones. Dije eso porque había un impasse, unos meses. El día que tenga un problema, lo diré. Hoy estoy bien, recuperé todo eso y esperemos seguir en esta senda. La Selección demanda mucha energía, creo que es importante ser sincero. Por lo pronto tengo dos años más de contrato, habría que decirle al presidente (Claudio Tapia) que me renueve por 15 y firmo. Después hay que completarlos, eh. En algún momento se va a cortar. Lo más lindo es volver a levantarse. Si algún día se tuerce, al tractor”.