Con el Chupalla Fuentes celebrando: cómo les fue a los deportistas que compitieron en las elecciones

Este sábado y domingo se desarrolló en el país las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y concejeros regionales. Entre los cientos de candidatos a cada cargo hubo presencia de personas relacionadas con el deporte.

Uno de los nombres que más sorprendió fue la de Marco Oneto, quien es considerado como el mejor jugador de balonmano de la historia y una de las figuras de la especialidad a nivel internacional.

Tras su retiro de la actividad profesional, buscó continuar su vida siendo concejal por la comuna de Concón como independiente, apoyado por el Partido Republicano.

“Me llamaron la UDI, Demócratas y Republicanos. Me quedé con ellos después de conocer a Pablo Rojas y Chiara Barchiesi, porque vi un interés real”, explicó hace unos días.

Sobre las razones que lo impulsaron a aceptar la candidatura, expone: “Yo volví a Chile después de 20 años, y vuelvo a un Chile completamente cambiado, completamente perdido, que no sabe muy bien qué identidad tiene, a un Chile inseguro, y no me gusta lo que veo en ese sentido”.

Claro que en esta aspiración por promover el deporte en la comuna costera no tuvo el respaldo esperado. Con la totalidad de las mesas escrutadas, Oneto registró 238 votos a su favor, lo que corresponde al 0,69% de los votos válidamente emitidos.

Por el mismo puesto, pero por la comuna de La Florida, estaba el exdelantero de Colo Colo y seleccionado nacional Juan Gonzalo Lorca.

“Me llamó el director de Deportes, porque como trabajo aquí en La Florida en una escuela que es social y que ha crecido rápido, con muy buenos resultados, ellos como municipalidad vieron todo ese trabajo. Entonces, quieren replicar lo que se está haciendo en la escuela a través de la municipalidad y por eso quisieron que postulara a concejal”, detalló en diálogo con El Deportivo.

“Accedí e igual me costó por un tema familiar, porque yo no soy muy ligado al tema político, no me gusta mucho la política, pero lo hice más que nada por un tema social y por un tema de ayuda a los niños y al deporte de la comuna”, complementó.

¿El resultado? Lorca no consiguió uno de los diez puestos de concejal que hay disponibles en La Florida. En el pacto que reunía a Chile Vamos, UDI, Evópoli e Independientes, el exdelantero tuvo 2.858 votos, equivalente al 1,39%.

En Talca, Juan José Albornoz, exvolante de Rangers, Palestino y Universidad de Concepción, entre otros, también buscaba un lugar en el municipio como concejal. En este caso, la motivación provenía por su trabajo en la Corporación Municipal de Deportes.

“Hay disciplinas deportivas que están aisladas, tienen muy poco apoyo, tienen muy pocas oportunidades. Nosotros tenemos una gran demanda acá de recintos deportivos, la cual hemos venido trabajando con el alcalde Juan Carlos Díaz en proyectos, en distintas iniciativas, apoyando a las asociaciones deportivas de todas las disciplinas. Pero falta más apoyo. En fin, nosotros sabemos que el trabajo no va a ser fácil, pero el compromiso está”, afirmaba.

Al final, el apoyo no fue suficiente para quedarse con uno de los diez puestos al consejo. Albornoz recibió 1.708 votos a su favor, el 1,38% de las votaciones. Patricio Mardones, quien postulaba como concejal en la Reina, como Independiente, quedó fuera de los elegidos al obtener apenas 1.361 sufragios (2,18%).

Los triunfos

Mirando a los ganadores, destaca lo que consiguió Ali Manouchehri. El exdefensor central que defendió Deportes Concepción, Santiago Morning y Coquimbo Unido, entre otros, alcanzó la reelección de la comuna de Coquimbo con una amplia mayoría.

El exzaguero obtuvo 90.586 votos, equivalente al 63,54% del total. Su más cercano perseguidor fue el independiente Felipe Velásquez quien se quedó con el 16,25% de las preferencias.

“Hoy ha hablado Coquimbo, y nos ha entregado un respaldo histórico. Asumo con humildad la responsabilidad de ser el alcalde más votado en la historia de la región. Recibo con los pies en la tierra la tremenda confianza que nos ha dado la ciudadanía”, expresó Manouchehri en su cuenta de Instagram.

“Sabemos que se nos entrega la representación de los sueños de miles y miles de personas que quieren que llevemos a coquimbo a ser la ciudad más importante del norte de Chile”, continuó.

“Este es un reconocimiento a una gestión, donde pusimos de pie a nuestra ciudad, enfrentamos la corrupción, y encaminamos nuestro puerto en el camino del progreso”, sostuvo.

“Esta victoria se la debo al humilde trabajador municipal que salió a embellecer nuestra ciudad, a la funcionaria de nuestras cuadrillas que limpio las calles en la noche, a los funcionarios que me acompañaron sacrificando el tiempo que podrían haber pasado con su familia, para trabajar por levantar una ciudad. A los que pusieron fuerza y coraje para poner de pie a Coquimbo”, remarcó.

También celebró José Luis Cabión, quien consiguió la reelección como concejal en la comuna de Melipilla. Lo hizo tras conseguir 5.527 votos (7,68%).

Así mismo, Ismael Fuentes consiguió un cupo como consejero regional. El oriundo de Villa Alegre presentó su candidatura como CORE por el Maule Sur (provincia de Linares) y fue escogido con 17.183 votos.

Por el mismo cargo, pero por la circunscripción provincial Santiago V de la Región Metropolitana, Marcelo Zunino se quedó con uno de los cuatro puestos como consejero regional. El ex futbolista de Audax Italiano tuvo 35.449 votos a su favor, equivalente al 7,19%.