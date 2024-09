Con estudios y cuestionario anónimo entre los jugadores: el Sifup se mete de lleno en la salud mental de los futbolistas

El fútbol profesional, como cualquier deporte de alto rendimiento, trae consigo una serie de problemáticas. Entre ellas está un tema que dejó de ser un tabú y que su discusión está cada más instalada: la salud mental. En ese contexto es que el Sifup pretende realizar un hito histórico para el balompié criollo. La entidad gremial está en proceso de desarrollo del primer estudio sobre la psicología de los jugadores nacionales.

La investigación tiene como nombre ‘Salud Mental en el Fútbol Masculino Profesional 2024′ y su objetivo es detectar, visibilizar y contextualizar una problemática que casi no ha sido profundizada en Chile. Se busca la detección temprana y preventiva de aquellos síntomas asociados a la ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ideación suicida, entre otros.

“Estamos haciendo el primer estudio en la historia del fútbol chileno en torno a la salud mental”, asegura Luis Marín, miembro del directorio del organismo, en diálogo con El Deportivo. “Todo corre por cuenta del sindicato, donde tenemos un psicólogo de cabecera que hace el estudio completo. Nos va entregando informes de cada uno de los jugadores que pidieron la encuesta. Una encuesta que no es corta, que es larga, que también es simple en cuanto a las preguntas”, complementó.

Como menciona el exmundialista, la investigación se realiza mediante la aplicación del Test SMHAT del Comité Olímpico Internacional. Este cuestionario es anónimo y, en el caso de que algún jugador requiera alguna ayuda específica, tiene la opción de poder describirlo dentro de la misma. A su vez, tiene la posibilidad de realizar un contacto y empezar alguna terapia, lógicamente, después de un análisis psicológico previo.

“Nosotros le enviamos la encuesta a los 1280 jugadores que componen el sindicato. De este número, un porcentaje alto, un 70 por ciento, han llenado ya la encuesta y son siete u ocho jugadores los que han solicitado una ayuda específica por temas puntuales”, indicó Marín.

“Bajo ese escenario, nosotros, ni siquiera como directores, tenemos el nombre de los jugadores que han solicitado esta ayuda porque, obviamente, son temas complicados. Ya llevamos unos cuatro o cinco meses realizando todo este proceso, donde también lo hemos validado dentro de las visitas que hacemos a los planteles, y a su vez hemos enviado este link de encuesta y de conexión que lo pueden hacer a través de su celular”, complementó el exarquero.

Falencias en materia psicológica

El estudio lleva cercas de cinco meses en desarrollo y el Sifup espera tenerlo acabado a fin de año. “Ahí, pretendemos compartirlo de forma global y genérica, sin nombres ni nada, tanto a la prensa como a la ANFP y a los clubes. Hay que tener en cuenta que es un tema sumamente delicado”, comentó Marín.

El otrora portero explica la mochila con la que suelen cargar los jugadores: “La depresión, la ansiedad, la presión que tiene un jugador de fútbol, es una presión deportiva, una presión personal, un tema familiar, que tu rendimiento depende prácticamente del contrato de fin año. Toda esta sumatoria de complicaciones, presiones y todo lo que podemos llamar dentro de la vida del futbolista, trae ciertos temas muy puntuales que obviamente el estudio logra trabajar y así nosotros poder atacar los problemas específicos de jugadores que tengan una complicación o que requieran un apoyo directo del sindicato y del psicólogo”.

Marín también apuntó contra un estándar inexistente. “Que ni siquiera el 50 por ciento de los clubes tengan un psicólogo permanente y de cabecera, es preocupante. No está dentro de las exigencias y es por eso que nosotros nos quisimos hacer cargo de esta problemática y obviamente desde ya buscar la solución”, añadió.

“Buscamos que los jugadores pierdan el miedo a que esto ya no es un tema que hay que mantenerlo bajo cuatro paredes. Necesitamos educar a los clubes, que los clubes tomen esto como una obligación y desde ahí ataquen un problema. Cuando tú estás jugando fútbol y estás viviendo la vida de Disney, como se llama dentro del fútbol, tienes una serie de problemáticas, que también se ven en las mismas juveniles. Es un tema social interno, de familia, de estrato social del jugador, de educación, de estudio, de desarrollo, de proyección, de que los jugadores les matan la ilusión cuando, por ejemplo, los cortan o no llegan”, señaló.

La naturalidad como objetivo

Desde el ente gremial procuran que se le dé la importancia necesaria y que se hable con naturalidad de la salud mental. “Es un tema que siempre estuvo, es un tema que siempre va a estar. Solamente que hoy se habla con un poco más de normalidad y creo que normalidad hasta cierto punto porque la gente igual lo esconde. Yo me muestro bien, pero quizás en la interna no estoy bien y eso es el error que cometemos”, señaló.

“Nosotros estamos buscando que esto se visualice y que esté dentro de una normalidad. O sea, a mí me puede afectar que un hincha me grite que me putee de la galería, como puede que no me afecte”, complementó.

Para eso también es necesario enseñar e instruir a todos los actores comprometidos. “Entonces cuando nosotros comenzamos a educar y entender que el jugador de fútbol es persona también, vamos a comenzar a educar al hincha. Y desde ahí creo que se comienza a formar una bola de nieve, que va a crecer y que va a llegar a la mejorar la actividad nuestra. Estamos años en luz del desarrollo y del trabajo en ligas europeas. Si apuntamos para ese lado, tenemos que comenzar desde la base y desde la educación del jugador, del hincha y del trabajo que queremos llevar a cabo”, sentenció.