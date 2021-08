Con trote incluido: el trekking de Alexis en pleno tratamiento por su rebelde lesión

La presencia de Alexis Sánchez en la fecha triple de las Eliminatorias se ve cada vez más lejana. El delantero del Inter de Milán publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, posando con una venda en su rodilla derecha, lo que deja entrever que su recuperación avanza, pero aparentemente no lo suficiente como para estar junto a la Roja en los duelos clave ante Brasil, Ecuador y Colombia.

El Niño Maravilla sigue siendo la gran preocupación de la Roja de Martín Lasarte. El ariete del conjunto lombardo arrastra una lesión en la pantorrilla derecha desde junio, cuando el Equipo de Todos igualó con Bolivia, en un duelo que se disputó en San Carlos de Apoquindo. Desde entonces, el tocopillano no ha logrado recuperarse y, pese a que estuvo en el partido de la Selección ante Brasil en la Copa América, su molestia no ha tenido mejoras.

Su lesión, de hecho, lo obligó a trasladarse hasta la Ciudad Condal. Ahí, se atendió en la clínica del doctor Ramón Cugat, buscando así apurar su recuperación, con el objetivo de participar en el arranque de la Serie A junto a su club.

No obstante, aquello, por ahora, no ha resultado, puesto que el ariete se ha mantenido fuera de las canchas. Algo que complica a Machete con miras al proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022. El DT, eso sí, afirmó que lo esperará hasta el último minuto. Su deseo es contar con el formado en Cobreloa para una triple fecha que será clave para definir si la Roja estará o no en Qatar.