Con videos y múltiples interrogatorios: Audax Italiano logra que Conmebol lo absuelva de presuntos actos racistas denunciados por el Santos de Brasil

El 24 de mayo de Audax Italiano enfrentó a Santos en el estadio El Teniente de Rancagua en el marco de la Copa Sudamericana. El elenco de la Región Metropolitana terminó cayendo por 2-1, aunque tras el partido el club brasileño llamó la atención a los fanáticos audinos, acusando actos racistas.

“Denunciamos y repudiamos con vehemencia un nuevo caso de racismo en el fútbol. Esta vez, los blancos de los insultos fueron nuestros jugadores Ángelo y Joaquim. Los dos atletas fueron agredidos verbalmente y con gestos de imitación de monos por parte de hinchas contrarios presentes en el partido”, expusieron en Twitter.

“El crimen fue denunciado por el Santos FC, aún dentro del estadio, a representantes de la Conmebol. Con los dos casos oficialmente registrados, el club espera la posición de la entidad ante esta inaceptable situación”, añadieron.

“Como ya se ha dicho, el racismo no solo debe ser combatido, sino también severamente castigado”, enfatizaron.

Claro que el presidente del club, Andrés Rueda, aclaró e conversación con El Deportivo que “nosotros no buscamos una sanción para el otro club, en este caso los chilenos de Audax Italiano. Lo que queremos es encontrar una solución para que esto no vuelva a ocurrir en una cancha de fútbol. En ese sentido, los equipos tenemos que unirnos para evitar este tipo de problemas. No aplica eso de irse encima de los clubes, no es la solución”.

Pues bien, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol investigó el caso y resolvió absolver de los cargos a la escuadra chilena. En su defensa los floridanos presentaron cámaras de seguridad del recinto deportivo, además de enseñar el historial de la barra audina en la que incluso aparecían manifestaciones en contra del racismo. La estrategia jurídica fue adelante por el abogado del club, Jorge Carrasco.

No fue todo el material exhibido. También pidieron que se citara a declarar a los árbitros encargados de dirigir el encuentro y el oficial de la Conmebol presente en el choque. Luego de una exhaustiva investigación, se determinó que no hubo ningún tipo de acto racista.

Por lo que sí fue sancionado Audax Italiano fue por el lanzamiento de papel picado al momento de que los jugadores ingresaron al terreno de juego. Esto les costó una multa de tres mil dólares los que serán descontados de los derechos de televisión y patrocinio.

Importantes multas

La Conmebol de forma constante ha mostrado su compromiso con evitar conductas racistas y ha sancionado de manera muy fuerte a quienes han realizado estos actos. Ejemplo de esto han sido las sanciones que recibieron River Plate y Racing en la Copa Libertadores, a quienes se les aplicó una multa de 100.000 dólares.

Ambas instituciones terminaron incumpliendo el artículo 15.2 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. Este establece que “cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será sancionado con una multa de al menos 100 mil dólares. En caso de reincidencia, el infractor podrá ser sancionado con una multa de 400 mil dólares”.