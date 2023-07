Histórico DT de Flamengo entra en la pelea que remece Brasil: “Sampaoli se ve nervioso; Vidal tiene nivel para jugar donde quiera”

El entrenador carioca Joel Santana, de 74 años, es parte del ADN del fútbol brasileño. En su extensa carrera en clubes de su país ha logrado 27 títulos, además de dos en Arabia Saudita y tres en Emiratos Árabes Unidos. Un largo currículo que le permite hablar con propiedad de lo que ocurre en el país pentacampeón del mundo.

Así se detiene para conversar con El Deportivo sobre el momento de Mengao, cuadro con el que logró seis coronas. Según su opinión, Jorge Sampaoli es el DT adecuado para tener las riendas del club en este momento y defendió al volante Arturo Vidal, de quien dijo “puede jugar en cualquier parte del mundo”.

“Flamengo es un club muy grande, que siempre es complicado manejar. Sin embargo, Sampaoli es un técnico muy bueno, con mucha experiencia. Tiene una carrera hecha acá en Brasil”, aseguró el Rey de Río, como le llaman.

Sin embargo, también reconoce que “el técnico argentino ha tenido una temporada desequilibrada, porque el campeonato brasileño es muy difícil. Los equipos son muy irregulares y cualquier equipo le puede ganar a otro. Hay muchas sorpresas”.

Las peleas con Vidal

Pero el distanciamiento entre Arturo Vidal y Jorge Sampaoli no dejó a nadie indiferente en la capital carioca, tampoco a Joel Santana. En ese sentido, el DT brasileño reconoce que el argentino no puede distanciarse de los jugadores.

“Es normal que en los planteles existan diferencias entre los futbolistas y el cuerpo técnico. Pero hay que tener un poco más de paciencia. Sampaoli se ve nervioso, no se puede enojar con sus jugadores”, afirmó el exzaguero.

Sobre el nuevo destino del chileno Vidal, Athletico Paranaense, aseguró que tiene la capacidad para destacar en cualquier, porque “es un jugador que está completamente vigente”. Asimismo, reconoció que “disfruta” el juego del chileno.

“El volante chileno tiene la calidad y la experiencia para triunfar en cualquier parte. Uno disfruta verlo en acción, porque es un volante con mucha garra, que tiene un buen manejo de los tiempos. Vidal puede jugar en el equipo que quiera, tiene nivel para rendir”, aclaró Santana.

Consultado sobre las críticas que se han levantado contra el chileno, sobre todo en el último mes y que desembocaron en su partida a Curitiba, el exDT del Fla les quita importancia, porque en el equipo más popular de Brasil “todo es diferente”. Así también, al menos en el discurso, se puso del lado del mediocampista chileno, quien trató al DT argentino de “perdedor” tras debutar con O Furacao en el 2-0 sobre Bahía.

“En clubes grandes, como Flamengo, cuando las cosas no andan tan bien, la gente busca cualquier tipo de explicaciones para apuntar a alguien”, advirtió.

Asimismo, agregó que “lo que hagan los jugadores en su vida privada para mí, como técnico, no es de real importancia. A mí no me importa que vaya a la playa, solo que rinda en la cancha. Vidal tiene mucha capacidad y hay que dejarlo en paz. Es un futbolista de selección”, afirmó Joel Santana.