Con visita incluida: la promesa de la ANFP a la Corporación del Memorial tras los destrozos de la Supercopa

La definición de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato arrancó el pasado domingo 11 de febrero, pero aún ninguno de los clubes ha podido levantar el trofeo. Esto, después de que se presentaran una serie de incidentes en la galería norte del Estadio Nacional y las autoridades determinaran suspender el encuentro a poco más de 10 minutos del final.

Entre los daños que informó el Gobierno están 300 butacas y sus soportes dañados por el fuego o por roturas intencionales para ser lanzados a la cancha, además de 100 metros cuadrados de la renovada pista atlética resultaron quemados.

Claro que una de las situaciones que más llamó la atención fue el daño que se generó en el interior del Memorial del Estadio Nacional. Por lo mismo, este miércoles, tras presentar los antecedentes a la fiscalía, Felipe de Pablo, el gerente de operaciones, visitó el Nacional para ponerse a disposición de la Corporació que se preocupa del Memorial. A través del funcionario, la sede de Quilín se comprometió a poner la mano de obra para mejorar los daños. Además, se acordó la elaboración de un protocolo para prevenir este tipo de episodios, los que incluirán resguardar la zona con una mayor cantidad de guardias y hacer campañas para cuidar el lugar cada vez que se dispute un partido del Torneo Nacional o juegue la Roja.

Sobre esto, el presidente de la corporación a cargo del lugar, Marcelo Acevedo, dialoga con El Deportivo para realizar un balance de lo sucedido y la forma en la que se espera reparar la zona afectada.

¿Cuáles fueron los daños que se provocaron?

Los daños que provocaron fueron dos tablones del Memorial que por su puesto tienen un valor histórico importante. Uno podría pensar que dos tablones por la magnitud de los daños que ocurrieron en otros lados del estadio puede ser menor, pero el daño patrimonial es importante y eso hay que decirlo, porque son irreparables los tablones.

Ahora por suerte encontramos dentro de las bodegas del estadio algunos tablones que pueden servir para reemplazo. Vamos a verlos hoy para ver si sirven como reemplazo.

¿Cómo afecta esto a la memoria histórica?

Se lamentan estos daños, se lamenta que los hinchas traspasen los vidrios templados que rodean al Memorial, porque ya es bastante transgredir el sitio de Memoria, además ese sitio queda vacío en todos los espectáculos deportivos y los que no son deportivos y tiene una significación de vacío en el estadio que recuerda no solo a los detenidos desaparecidos, sino que también a los ejecutados políticos, exprisioneros que pasaron por el estadio.

Transgredir las barreras que tiene el memorial ya es un atentado contra la memoria histórica de los miles de ejecutados políticos de la época. Sin perjuicio a eso, el memorial no es estático, la memoria es viva. Nosotros hacemos recorridos diarios, no es que queramos dejar inmaculado ese sector. Al contrario. Nosotros abrimos esos espacios. Tenemos visitas de colegios todas las semanas, distintas visitas guiadas.

¿Cuáles son los riesgos de ingresar ahí sin los resguardos necesarios, tal como lo hicieron los barristas?

Traspasar ahí sin la debida supervisión puede generar daños aunque ellos no quieran dañarlos. Si se quebraron dos tablones, que estaban rotos justo a la mitad, es porque seguramente pasaron y empezaron a saltar sobre los tablones. Los tablones, por la antigüedad que tienen, no soportaron el peso y se quebraron. Entiendo que ellos (los hinchas) pasaron al sitio de memoria no con el afán de dañarlo, pero sí se generaron daños, entonces hay que tener cuidado con eso. Traspasar los límites del memorial ya es una transgresión, porque si no hay supervisión y con la euforia del partido, esa batalla que hubo con los guardias de seguridad y Carabineros con los hinchas, se provocan daños. Hay que evitar todas esas formas y evitar que se haga daño a un patrimonio que no es solamente material.

Los tablones quebrados de la zona del Memorial del Estadio Nacional.

¿Qué opciones manejan para arreglar los tablones quebrados?

Estamos buscando alternativas. Cuando se desarmó el Estadio Nacional muchos tablones, cuando se cambiaron por butacas, se regalaron unos y se vendieron otros. De hecho ya me contactó una persona que efectivamente tiene algunos tablones, pero me dice que no son de un largo muy grande. Entonces hay que ver si sirven. Podemos encontrar tablones, quizás no queden de la forma en la que estaban. Cuando digo que son irreparables e irremplazables, tiene una verdad absoluta. Ese tablón que se puso en ese lugar con esas dimensiones y características, es muy difícil encontrar uno igual.

A lo mejor podemos parchar, colocar dos, colocar uno que sea de menos medida, pero para eso tendríamos que hacer un tratamiento y poner otro soporte y hacer una intervención del sitio. Hay que hacerlo. Hay que tratar de que el Sitio de Memoria se mantenga como estaba. Este es el sitio que tiene la originalidad más patente de 1973 como sitio de preservación. Desde la reja de la escotilla ocho hasta la reja que conecta con la cancha, son todos materiales de la época. Entonces hay que cuidar ese patrimonio.

La ANFP se comprometió a crear un protocolo para cuidar el memorial. ¿Qué les informaron sobre eso?

Ayer estuvimos en contacto con la ANFP, con el Club Social y Deportivo Colo Colo, con la Comisión de Derechos Humanos, también nos contactó gente de la misma barra, el Indep y el IND. Con la ANFP pensamos en una campaña importante, no solo para los clubes que juegan regularmente en el Estadio Nacional, sino que una campaña que vaya a todos los clubes y a la gente que usa el Estadio Nacional para concientizar, respetar y cuidar ese patrimonio. No solo el que está ahí (en la galería) nosotros tenemos diez sitios de memoria en el estadio. Cuidar todo lo que significa la memoria histórica y lo que ha costado conseguir eso.

Hay que recordar que en Chile hubo 1.132 sitios de tortura y exterminio y en la actualidad solo 60 han podido ser declarados Monumento Histórico en calidad de sitio de memoria. Y eso solo se consigue no con más medidas de seguridad, no con más rejas, aislando el recinto o el lugar, sino que se consigue concientizando a la población, entregando herramientas que les permitan tomar conocimiento que este sitio de memoria, como los 59 restantes, son importantes.