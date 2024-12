Contrato récord: el multimillonario e histórico acuerdo entre Brasil y Nike

La alianza entre la selección de Brasil y Nike tiene para rato. El vínculo comercial, que comenzó en 1996 y que ha acompañado a la Verdeamarela durante siete procesos mundialistas, se renovó hasta 2038 gracias a un multimillonario acuerdo cercano a los 100 millones de dólares. Así, la marca estadounidense cierra el 2024 con broche de oro: 12 años más vistiendo al gigante sudamericano y un histórico contrato con la indumentaria de la selección de Alemania a partir del 2027.

Siguen juntos

Durante este viernes, una nueva noticia remeció al mundo de la vestimenta deportiva. La empresa Nike, en asociación con la Confederación Brasilena de Fútbol (CBF), anunciaron que la alianza que ambas entidades mantienen desde 1996, y que finalizaba tras la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026, se extenderá hasta 2038, superando las cuatro décadas juntos.

“Este contrato demuestra la fuerza del futbol brasileño. Es una de las asociaciones más duraderas y exitosas en el futbol y, juntos, seguiremos celebrando la brillantez del fútbol brasileño y honrando el legado del jogo bonito”, afirmó Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, tras divulgarse el acuerdo.

En ese sentido, el contrato entre la marca de la pipa y la verdeamarela no solo es histórico por su longevidad, sino que también por la alta cantidad de dinero involucrado. Según informó una fuente del balompié brasileño al medio The Associated Press, el compromiso monetario ronda los US$ 100 millones por año, más regalías por la venta de camisetas de la selección nacional que no estaban incluidas en contratos anteriores.

De esta manera, Nike se posiciona como uno de los líderes en términos comerciales. En marzo de este año, ya se habían caracterizado por dar un batacazo al mercado tras imponerse a Adidas en los derechos para vestir a la Selección de Alemania. El ofrecimiento, cercano a los 108 millones de la divisa norteamericana, derivó en que la Mannschaft, a contar del 2027, deberá utilizar una indumentaria distinta por primera desde 1954.

Con estos importantes convenios de cara a los próximos años, Nike se afianza en los patrocinios de importantes selecciones del mundo. En su lista ya acumulan a combinados como Australia, Croacia, Inglaterra, Francia, Nigeria, Polonia, Países Bajos y Corea del Sur. Por otro lado, Adidas cuenta con Argentina, Italia, España, Bélgica, Colombia, México y Chile.