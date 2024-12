“Parece un sicario”: la particular anécdota de un tenista ATP con Marcelo Ríos en Estados Unidos

Marcelo Ríos sigue marcando pauta entre los tenistas. Más allá del paso del tiempo y del cambio de generación en el deporte blanco, la figura del Chino se mantiene, no necesariamente desde lo estrictamente deportivo y el talento que demostraba en la cancha. Sino también referente a situaciones más jocosas, que rozan lo anecdótico.

Hace unos días, en un podcast de la UTS Tour, el tenista australiano Thanasi Kokkinakis habló del exnúmero uno del mundo y dejó de manifiesto su sorpresa por la contextura física del chileno. Dijo que, después de que dejara la actividad profesional en el circuito, usaría hormonas de crecimiento para verse como el zurdo de Vitacura.

“Después del retiro usaría hormonas de crecimiento para verme como Marcelo Ríos. ¿Lo han visto en Sarasota? Dios, necesito ese programa en el gimnasio”, declaró el tenista que se ubica en el 77° lugar del ranking de la ATP, en un podcast en el cual compartía espacio con el canadiense Denis Shapovalov y el austriaco Dominic Thiem, expupilo de Nicolás Massú.

Además, Kokkinakis contó una divertida anécdota con el Chino precisamente en la zona de Sarasota, en el estadio de Florida. “Un día, llegó en un Lamborghini morado y se enojó con el tipo que estaba atrás porque se estacionó muy cerca. Cuando Marcelo entró a tomar desayuno, el tipo volvió a mover su auto más cerca, estaba furioso. Si vas caminando por la misma vereda, viejo, cruzaría para el otro lado. Parece un sicario”, declaró.

Athanasios Kokkinakis, de 28 años y de ascendencia griega, nació en Adelaida y compite en el tenis profesional desde 2013. Cerró el año 2023 en el puesto número 65 de la clasificación del ATP en individuales, siendo la mejor posición de su carrera. Durante su carrera solo tiene un título en singles. Fue en el ATP 250 de Adelaida en 2022.

Ríos no pasa indiferente. Es un personaje que genera sensaciones encontradas. En una reciente entrevista con LUN, Carolina ‘Krespita’ Rodríguez habló sobre un complejo momento de salud y del gesto que tuvo el extenista con ella. La otrora campeona de boxeo tuvo un tumor cervical hace seis años y fue precisamente el Chino quien le ofreció ayuda.

“Cuando me diagnosticaron el tumor, tenía el 80 por ciento comprometido de la médula, y me dijeron que podía quedar tetrapléjica o vegetal. Me ocuparon en la Clínica Meds, que cubrió el 100 por ciento de la operación. Incluso, el Chino Ríos, quien se portó muy bien conmigo, ofreció pagarme las prótesis, que felizmente no fueron necesarias”, contó la deportista.