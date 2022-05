¿Cuáles son las reales posibilidades de que Chile vaya al mundial?: abogados deportivos analizan los escenarios

La arremetida emprendida por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA que presentó un reclamo formal contra Ecuador tiene ilusionada a la hinchada chilena. En el documento acusan a la selección de ese país de haber falseado documentación, debido a que uno de sus futbolistas, Byron Castillo, tendría nacionalidad colombiana y, por ende, no podría haber jugado por los colores de esa nación. La embestida tiene por objeto restar puntos a ese equipo y así dar paso a una clasificación de la -hasta ahora- eliminada Selección Chilena al Mundial de Qatar, que se disputará en noviembre de este año.

Muchos opinólogos han salido al ruedo. Pero la pregunta que importa es si legalmente Chile tiene reales posibilidades de sacar a Ecuador del cuadro e ingresar al campeonato internacional. Para “poner la pelota en el piso”, La Tercera consultó a abogados expertos en materias deportivas, quienes analizaron las claves que definirían el proceso: el tiempo que demore en decidir la FIFA y las pruebas que presenten los representantes nacionales.

Importante como puntapié inicial es tener claro cuál es la reclamación. Chile cuestiona que el seleccionado ecuatoriano Byron Castillo jugó en ocho partidos de las eliminatorias, no pudiendo hacerlo, ya que está prohibido que personas de una nacionalidad distinta a la del país sean parte de la selección, a menos que cumplan con los trámites de rigor para obtener la ciudadanía del país por el cual ese futbolista quiere defender sus colores. Entonces, de aceptarse los cuestionamientos planteados por la ANFP, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro perdería los puntos que obtuvo en dichos encuentros y se les otorgarían entonces a sus rivales de esas fechas: Paraguay, Venezuela, Chile, Uruguay y Bolivia. Puntos que le permitirían a la selección nacional alcanzar las 24 unidades y así clasificar de manera directa al encuentro mundial en Medio Oriente.

Lo ocurrido con Castillo, según los abogados de la ANFP, estaría dentro de una infracción al código disciplinario con el que cuenta la FIFA, el que se encarga de perseguir todas las faltas a sus normas establecidas. En estos casos existen tres instancias por las que podría pasar el recurso. La primera de ellas, por donde ingresó, es en la Comisión Disciplinaria de la FIFA, posteriormente existe un Tribunal de Apelación y finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que vendría siendo una especie de máximo tribunal dentro de la institución.

Contrarreloj

La investigación y análisis jurídico que llevó Chile ante la FIFA está encabezado por el abogado Eduardo Carlezzo. El profesional es el mismo que logró dos puntos extras en el caso del boliviano Nelson Cabrera, quien fue acusado por Chile de no contar con la nacionalidad. Todo esto en las clasificatorias a Rusia 2018.

Pero Carlezzo, en entrevista con La Tercera, fue realista respecto de los tiempos que existen actualmente para llevar adelante el proceso: “En lo general, si aplicamos los plazos generales de procesos así, probablemente no alcanzaríamos a tener una resolución final antes de noviembre, porque son tres instancias”.

A lo que sumó que “cualquiera de las partes, seamos nosotros o la federación ecuatoriana, va a agotar todos los procedimientos posibles. Por eso, vemos el asunto llegando al TAS”.

Por ende, el tiempo es uno de los puntos cruciales respecto de la resolución y posible clasificación de Chile. Para el abogado deportivo Daniel Oris, al tratarse de un sistema privado no existen plazos establecidos. Aunque advierte que “lógicamente, como tiene tanta presión mediática, van a salir resultados rápidamente”.

“Yo no veo que existan motivos fuertes para que pudiese demorarse mucho. Yo creo que este es un tema que no es solamente legal, sino que es político y comunicacional. Así que no te podría decir cuánto tardaría, eso ya va a depender de quién lo tramite. Dada la gravedad y lo que esto significa para un mundial, clasificar a un mundial por la vía administrativa, no veo que sea algo que FIFA lo quiera alargar, sino que va a querer definirlo rápidamente”, agregó.

Opinión que comparte Francisco Moya, abogado y magíster en derecho deportivo, quien sostiene que “cuando se trata de un torneo tan importante como el del mundial de fútbol, claramente los tiempos se aceleran. En general, tienen sus tiempos, pero acá estamos hablando del torneo más importante que tiene la FIFA. Entonces sí se le da celeridad”.

Finalmente, una fuente conocedora y con experiencia en estos procesos de la FIFA, confirma aquello en lo que coinciden los abogados: existiría un procedimiento rápido para no dilatar esta disputa entre selecciones.

El factor clave

El jurista brasileño, y quien lleva la defensa de Chile, una vez iniciado el proceso de investigación señaló en una entrevista con New York Times que “el nivel, tanto en cantidad como en calidad, de la información y evidencia que hemos sido capaces de recolectar nos ha sorprendido incluso a nosotros”.

Los abogados consultados para este artículo coinciden en que las pruebas presentadas en este caso serían la clave principal de esta resolución. De hecho, Oris afirma que en este tipo de reclamaciones “yo no me atrevería a hacer un adelanto de lo que ocurre, porque la realidad son las pruebas que van a determinar el resultado”.

Moya, por su parte, descarta alguna posibilidad de que este caso se relacione con lo ocurrido con Cabrera, ya que aquella vez radicaba en la nacionalidad adoptada por el futbolista. “A diferencia de ese caso, en donde estaba bastante claro que el jugador no cumplía el criterio de legibilidad, porque no llevaba cinco años en Bolivia, acá no es así. Es un jugador que al parecer no cuenta con su documentación en regla, pero según he leído en la prensa ecuatoriana, el jugador sí contaría con los antecedentes que demuestran que el jugador sí nació en Ecuador”, sostiene.

Para el profesional, los esfuerzos de ambas partes radicarán en demostrar si es efectivo el lugar donde nació el futbolista. Esta sería la principal dificultad de Chile, demostrar lo contrario, que va a defender con todas sus fuerzas Ecuador.

“Lo que la FIFA no puede hacer, porque para eso no tiene competencia, es definir si el jugador nació o no en Ecuador. Lo que van a tener que hacer las partes es demostrar que alguno de ellos tiene la razón. Chile dice que hay un certificado en Colombia, Ecuador dice ‘yo tengo los antecedentes de regularización a través de una sentencia judicial que determinó que el jugar sí nació el año 98 en Ecuador’, y ante una sentencia judicial de un país la FIFA no la va a cuestionar”, concluye Moya.