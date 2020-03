Diez imperdibles de la Roja para ver online en cuarentena

En esta época donde se apela al aislamiento social, hay que pasar el tiempo en casa de alguna manera. Y para los amantes del deporte es una opción para recordar grandes eventos. En el caso de los futboleros, cae de cajón rememorar momentos de la selección nacional, de diferentes épocas. Vía online, hay maneras de ver partidos de la Roja. Buscando en Youtube son muchos los encuentros completos de Chile que están a disposición, pero además una buena alternativa es el sitio Footballia, que tiene una gran base de videos de partidos de distintas competencias a nivel global (para poder acceder a ellos hay que registrarse).

Aquí ponemos a disposición 10 partidazos de la Selección, desde el Mundial del 62 a la consagración en la Copa América Centenario 2016, aunque es evidente que hay muchísimos más que afloran en el recuerdo (de la Copa del Mundo de 1998, por ejemplo). En ese sentido, históricos del fútbol chileno dialogan con La Tercera y plantean sus favoritos.

Sergio Navarro recomienda el Chile-Yugoslavia de 1962: “Lo recomiendo para que la gente vea lo que era ese equipo. No había cambios, se lesionaron dos jugadores en el primer tiempo y Chile ganó 1-0 con Jorge Toro y Carlos Campos sin poder prácticamente correr. Ese fue un heroísmo de mis compañeros. Jugaron con el corazón. Es una demostración de cómo ese equipo quería la camiseta. Eran unos guerreros, luchadores”.

En la misma línea está Humberto Cruz. “Fue un partido extraordinario. Jugamos prácticamente con ocho, porque Toro, Rodríguez y Campos estaban lesionados y en esos tiempos no se podían hacer cambios. Nosotros siempre decíamos que al que no corriera le íbamos a sacar la cresta. Fue el único partido que jugué en ese Mundial. Después todos me preguntaban por qué no había jugado antes. Sin duda recomendaría a la gente que busque y vea ese partido”, plantea el Chita.

Por su parte, José Sulantay, tercero en el Mundial Sub 20 de 2007 y uno de los gestores de la Generación Dorada, añade: “El partido más importante para Chile es el que se le ganó a Rusia en Arica, en el Mundial del 62. Chile hizo un partido perfecto, con un Leonel Sánchez inspirado. Seguramente mucha gente se quedará con el 7-0 a México por la Copa América (2016), pero para mí no hay caso con ese partido frente a Rusia. Fue el mejor por todo lo que significó”.

Otros históricos recuerdan precisamente las Copas América. El exdelantero Hugo Rubio declara: “Siempre es estimulante recordar los triunfos, que no son muchos. De esos partidos recuerdo los títulos, la emoción de ver a Chile levantando trofeos. Los dos se definieron por penales, pero la tensión que tenían y la atención que generaban los transforman en imborrables. Es un recuerdo inolvidable, más allá de que no hayan sido grandes partidos en lo futbolístico”.

Mientras tanto, Miguel Ángel Gamboa resalta: “Por lo que significaron, destaco las finales de las Copas América, el 7-0 a México de la Copa Centenario y el triunfo sobre España en Brasil 2014. Pero a mí me gustó mucho un amistoso contra Alemania en Stuttgart. Ahí la Selección mostró todo su fútbol a plenitud; marcaba, jugaba bien, salía bien de atrás, no dejaba armarse a los rivales. Como orden futbolístico-táctico en general, fue espectacular para Chile. También me gustó la época de Bielsa, en casi todos sus partidos el nivel fue muy parejo”.

Leonardo Véliz sostiene: “El partido más importante fue el que jugó Chile frente a la Unión Soviética, el 0 a 0 después del Golpe Militar. Fue un resultado favorable a nosotros, un empate, y después ellos no vinieron y fuimos al mundial. Acá había mucho miedo. Nadie se puede imaginar en las condiciones sicológicas que viajamos. Tuvimos que desterrar de nuestra mente todo lo que pasaba en Chile para enfrentar a ese monstruo que era la Unión Soviética..... En la defensa teníamos a dos baluartes como Elías (Figueroa) y Quintano, que tenían un biotopo para pararse frente a cualquiera".

Diez imperdibles

Chile 0 (4) – Argentina 0 (2), 26 de junio de 2016

Por segundo año consecutivo, el Equipo de Todos superaba a los transandinos en una final continental. Nuevamente en definición a penales, pero ahora en Estados Unidos. El gol más celebrado del Gato Silva.

https://footballia.net/matches/chile-argentina-copa-america

https://www.youtube.com/watch?v=kZb3vlGjomM

Foto: Photosport

Chile 7- México 0, 18 de junio de 2016

La mejor presentación de la Roja de Juan Antonio Pizzi en la Copa América Centenario. En Santa Clara, el cuadro nacional le pasó por arriba al Tri, para clasificar a las semifinales.

https://footballia.net/matches/chile-mexico-copa-america

https://www.youtube.com/watch?v=owIfazwXFwg

Foto: Photosport

Chile 0 (4) – Argentina 0 (1), 4 de julio de 2015

El fin de 100 años de frustraciones. En el Estadio Nacional, el equipo nacional supera a la Albiceleste en lanzamientos penales y conquista por primera vez la Copa América. Un día inolvidable para el fútbol chileno.

https://footballia.net/matches/chile-argentina

https://www.youtube.com/watch?v=bDcd5ViUltg&t=13s

Foto: Photosport

España 0 – Chile 2, 18 de junio de 2014

En el Maracaná, la Roja de Sampaoli somete al último campeón del Mundo y con una gran victoria lo saca del Mundial de Brasil. Anotaron Eduardo Vargas y Charles Aránguiz. Chile avanzaba a octavos de final.

https://footballia.net/matches/spain-chile

https://www.youtube.com/watch?v=O_EbyiJRCgs

Foto: Photosport

Chile 1 – Argentina 0, 15 de octubre de 2008

La primera victoria oficial de la Roja sobre la Albiceleste. En un Nacional repleto, el equipo de Marcelo Bielsa supera claramente a los del Coco Basile, que terminaría saliendo de su cargo tras la derrota. Con su gol, Fabián Orellana pasó a ser histórico.

https://footballia.net/matches/chile-argentina-world-cup-qualification-2008

https://www.youtube.com/watch?v=QzSHpHmYDe8&t=4183s

Foto: Photosport/Archivo

Chile 2 – Francia 1, 1 de septiembre de 2001

El campeón del mundo y monarca europeo visitaba el Nacional para la despedida de Iván Zamorano del seleccionado nacional. La fiesta fue completa en Ñuñoa, con el triunfo del equipo de Pedro García, que venía haciendo una espantosa eliminatoria.

https://footballia.net/matches/chile-france

https://www.youtube.com/watch?v=YdOryXq90sM&t=6s

Chile 3 – Brasil 0, 15 de agosto de 2000

Las clasificatorias para Corea-Japón 2002 no fueron buenas, pero dentro de todo el gran recuerdo de ese proceso fue la victoria sobre Brasil. Para la Roja convirtieron Estay, Zamorano y Salas.

https://www.youtube.com/watch?v=NBP2-QfmDlw&t=73s

Chile 4 – Colombia 1, 5 de julio de 1997

Una de las mejores presentaciones de la Selección en su camino hacia Francia 98. Un triplete de Marcelo Salas resaltó en la goleada del equipo de Nelson Acosta.

https://footballia.net/matches/chile-colombia-world-cup-qualification-1997

https://www.youtube.com/watch?v=6QsGjQTR6mE&t=43s

Chile 6 – Venezuela 0, 29 de abril de 1997

Jugando en el Monumental, la Roja le pasa por arriba a la Vinotinto por las Eliminatorias rumbo a Francia 98. Iván Zamorano fue una figura consular, anotando cinco tantos. El restante fue de Pedro Reyes.

https://footballia.net/matches/chile-venezuela-ed3b8b12-0a5f-4a0d-bdbc-039a9f2662ab

https://www.youtube.com/watch?v=NdMJVR1Q6N8

Chile 1 – 0 Yugoslavia, 16 de junio de 1962

Con una anotación de Eladio Rojas, la selección nacional se quedaba con el tercer puesto de la Copa del Mundo disputada en el país. El plantel de Fernando Riera hacía historia.

https://footballia.net/matches/chile-yugoslavia

https://www.youtube.com/watch?v=VY9OQVale0g&t=52s