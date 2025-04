DT de Cruzeiro reacciona a la derrota frente a Palestino: “Sentimos vergüenza”

Palestino le dio un duro golpe a Cruzeiro. El elenco de La Cisterna se impuso por 2-1 y se afianzó en la segunda posición del Grupo E de la Copa Sudamericana. Un resultado que refleja su objetivo: seguir siendo competitivos a nivel internacional.

El cuadro tricolor, que hizo de local en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sepultó en el fondo de la tabla al cuadro brasileño, que no ha logrado sumar en el certamen continental.

En conferencia de prensa, el técnico de Cruzeiro no ocultó su molestia. Leonardo Jardim apuntó a la obligación de levantar el nivel de cara a los desafíos que se avecinan.

“Sentimos vergüenza de lo que hemos realizado en esta Copa Sudamericana. Tres partidos, tres derrotas, no tenemos nada que ocultar porque cuando digo nosotros, sin duda nos incluimos en la cabeza de grupo”. señaló el estratega.

Su análisis continuó, pero evitó apuntar a sus futbolistas por el bajo rendimiento. “Suelo decir que en el fútbol cuando uno falla, fallan todos. Cuando pierdes uno, pierden todos. Cuando ganamos, todos ganamos. No quiero individualizar aquí. Ciertamente no podemos apuntar a la derrota por un solo jugador. Tuvimos varias situaciones ofensivas en las que pudimos haber marcado más goles. Nos faltó capacidad de lucha en algunas situaciones. Sabíamos lo agresivo que era el otro equipo y no lo hicimos”, complementó.

El DT, de paso, salió a defender a Cassio. El guardameta no tuvo un buen partido en el duelo disputado en la Cuarta Región. “No podemos resumir todo esto sólo en la situación de nuestro portero. Lo digo de nuevo, todos tenemos que saber que el Cruzeiro tiene que jugar a otro nivel. Porque el Cruzeiro es un club con historia y tiene una afición que lo merece”, repitió.

Con este resultado, Palestino se instaló en la segunda ubicación del Grupo E de la Sudamericana, con seis unidades, tres menos que Mushuc Runa. Cruzeiro, en tanto, se quedó en el fondo sin puntos.