Eduardo Cisternas pulveriza el récord nacional de los 400 metros libres en la natación de París 2024

Eduardo Cisternas escribe su propia historia. El nadador nacional completó una increíble actuación en París 2024 y le entregó grandes noticias al Team Chile. En su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, con solo 20 años, se quedó con el segundo lugar en su clasificatoria de los 400 metros libres y rompió el récord nacional de la disciplina.

El chileno logró una marca histórica con un tiempo de tres minutos, 51 segundos y 29 centésimas (3:51.29). ¿El anterior? De tres minutos, 54 segundos y 10 centésimas (3:54.10), que también era de él. Así, se instaló en la siguiente ronda.

Increíble remontada de Eduardo Cisternas

No es una exageración decir que Cisternas arrancó de la peor manera. El chileno fue el peor en la salida tras la bocina. Salió octavo, pero comenzó una desplegar un impecable braceo para iniciar su remontada en La Defense Arena de París.

Poco a poco comenzó a subir de puestos y avanzado la competencia ya amenazaba a los primeros lugares. En la recta final se adentró en el podio, mientras que en los últimos 50 metros consiguió ubicarse en la segunda posición.

Finalmente, obtuvo el segundo lugar en la serie 2, quedando solo por detrás del estonio Zirk Kregor. El podio lo cerró el uzbeko Ilya Sibirtsev. Así, Cisternas, que está radicado en Estados Unidos, finalizó en el puesto 25, superando el lugar 27 obtenido en Tokio.

En la misma serie, el peruano Joaquín Vargas no logró avanzar de ronda. Se mantuvo durante la mayor parte de la competencia en el cuarto puesto, muy cerca del podio. No obstante, terminó en el quinto y no pudo clasificar a la siguiente fase.

Después de la competencia, Cisternas mostró su felicidad por su gran desempeño. “Acabo de batir el récord nacional y mejorar mi puesto de Tokio 2020. Estoy muy feliz, muy contento, sé que todos los años de trabajo, todos esos momentos difíciles dieron frutos”, indicó.

“Quiero agradecerle a los chilenos, a los que se despertaron, a mi familia y a todo el staff de trabajo que está detrás mío, quiero mandarles un gran abrazo. Esto solo es el comienzo y vamos a venir más fuertes”, sentenció.