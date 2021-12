La advertencia de Lasarte: “Hay jugadores que deben trabajar en algunas facetas del juego y de su físico”

Después del triunfo agónico, por 1-0, contra El Salvador, Martín Lasarte realizó un balance de lo sucedido en esta minigira por Estados Unidos, donde la selección chilena también se enfrentó a México, obteniendo un empate 2-2.

Sobre el objetivo de analizar nuevos nombres, el DT se explayó largamente. “Formaba parte de la idea, de tratar de observar jugadores. Hay algunos que habían ingresado el otro día pocos minutos. A veces no es justo. De hecho, no hemos sido justos, hay unos jugadores que no han jugado, pero bueno, la idea era esta: tratar de competir, tratar de ver, tratar de observar”, comentó.

También se mostró satisfecho por el nivel colectivo mostrado, aunque reconoció algunos momentos complejos. “Yo creo que hoy nuevamente el equipo se comportó bien en líneas generales, más allá de las modificaciones. El primer tiempo empezamos más o menos, después mejoramos. Tuvimos un lapso de 10-12 minutos bastante complicados en la segunda parte, yo creo que fue el peor momento, supimos sufrir. Y bueno, el equipo después supo levantar, tomó aire nuevamente, como nos pasó contra México. Creo que terminamos bien el recorrido final y hoy por suerte obtuvimos el gol”, dijo.

En cuanto a las figuras a destacar, el uruguayo hizo algunos matices para entregar sus conclusiones. “Si lo vamos a medir solamente con los duelos de las Eliminatorias, hoy es medio prematuro. Hay jugadores que han vuelto a ratificar que están en condiciones de pelear un lugar o por lo menos de estar aptos para ser tenidos en cuenta frente a alguna dificultad. Eso yo creo que en definitiva es lo más importante. Pero hay otros a los que en mi caso conocía menos o no habíamos visto jugar en este nivel y realmente nos han demostrado que están capacitados para poder competir”.

No obstante, Lasarte también puso una voz de alerta ante algunas situaciones que se deben corregir y que conversará con los involucrados y sus cuerpos técnicos: “Hay algunos jugadores puntualmente que deben trabajar en algunas facetas del juego, incluso, en algunas facetas de su físico para poder competir a gran nivel, pero lo demás lo tienen todo. Eso es un hecho muy importante. Yo lo voy a hablar con ellos, lo voy a hablar con sus entrenadores, simplemente como un aporte. No pretendo hacerle el plan a nadie. Solamente tratar de que se entienda que sea favorable para el club, para el deportista y para la selección chilena. Ese es el deseo que tenemos todos, fundamentalmente”.

La alegría de los debutantes

Muchos de los jugadores de esta gira jugaron por primera vez en la Roja. Es el caso del volante Marcelo Allende, quien se mostró muy agradecido por la oportunidad. “Feliz, contentísimo de haber logrado esta meta tan importante para un jugador de debutar en la Selección. Así que muy contento y por el triunfo aun más”, dijo. Y luego, añadió: “Es increíble que los jugadores más jóvenes se junten en estos partidos amistosos, que la verdad te ayudan mucho y te dan mucha experiencia. Creo que lo llevamos muy bien y lo supimos aprovechar en estos dos partidos en que el equipo se vio muy bien, muy intenso y tratamos de jugar lo más que pudimos con poco tiempo de trabajo. Así que muy feliz de haber estado en este grupo”.

Por su parte el arquero Zacarías López también valoró la ocasión. “Estoy muy contento por el resultado, estoy muy feliz por debutar y tener el arco en cero. Creo que es importante”, comenzó señalando, para luego destacar el apoyo que recibió: “Me sentí muy cómodo. Siento que el profe y los muchachos me dieron la confianza y por eso pude hacer un buen debut”.