La Roja cierra el año con una agónica victoria y buenas sensaciones

Se terminó el 2021 para la selección chilena. En el último partido del año, el combinado nacional derrotó sobre el final a El Salvador por 1-0, en la discreta cancha del Banc of California Stadium, la casa de Los Angeles FC, una de las franquicias más nuevas del fútbol de Estados Unidos. Las sensaciones que deja la gira por Norteamérica son alentadoras a groso modo, añadiendo también el empate 2-2 con México, en Austin.

En la previa al juego, Martín Lasarte había anticipado que la intención era utilizar a todos los jugadores que conformaron la delegación. En efecto, Machete hizo varias modificaciones entre un equipo y otro. La delantera cambió totalmente. Si ante el Tri, el trio fue Montecinos-Morales-Montes, ante La Selecta se inclinó por Zavala (por la derecha, a diferencia de lo que hace en Melipilla), Valencia y Yáñez. Por contraparte, la defensa la mantuvo casi intacta, salvo por las apariciones de Zacarías López en el arco (reemplazando al Zanahoria Pérez) y de Gabriel Suazo como lateral izquierdo (en vez de Nicolás Díaz).

La Selección le fue tomando la mano al encuentro a medida que pasaban los minutos. En ese sentido, el primer tiempo de Marcelo Allende le dio a Chile sus opciones más claras para convertir. El marcador se fue en blanco al entretiempo, sin embargo el 0-0 es un tanto engañoso, porque el equipo nacional se creó las mejores ocasiones y tuvo el control del balón. La primera fue un cabezazo desviado de Suazo, en los 14′, luego de un preciso envío de Allende. Tres minutos más tarde, Diego Valencia eleva su remate de frente al golero Romero, tras otra asistencia calculada del volante de Montevideo City Torque. La regularidad que ha alcanzado el mundialista juvenil en el fútbol de Uruguay se nota.

En la primera parte del cotejo, La Roja atacó mejor por la derecha, con la pareja Rojas-Zavala, que por la izquierda, con la dupla Suazo-Yáñez. El puntero de Melipilla fue otro de los destacados en los 45′ iniciales, dándole profundidad al equipo por su banda.

El Salvador, 69° en el ranking FIFA (séptimo de la Concacaf), que jugaba como local en Los Angeles, se tomaba con calma este desafío. Apostaba por la refriega más que por la verticalidad. En el complemento salió a buscar un poco más arriba, pero sin inquietar a Zacarías López, uno de los debutantes de la Selección.

La chance más clara de Chile en la segunda parte tuvo nuevamente a Allende como protagonista. En los 50′, un remate del volante dio en un poste y el balón se paseó por la línea de meta. Increíble, pero no entró.

La intensidad chilena se fue desvaneciendo. La precisión no era la misma y no aparecía con claridad Valencia, el centrodelantero titular. Además, los salvadoreños se animaban más, apoyado por sus hinchas. Lasarte percibió algo similar y realizó cuatro cambios simultáneos, ubicando al mismo trío de atacantes que inició ante México. También entró Marcelino Núñez, quien sí le dio más claridad al ataque. En los descuentos, un furioso remate de Montecinos se estrelló en el travesaño.

Cuando el empate parecía inamovible, en el cuarto minuto de adición apareció Sebastián Vegas para darle el triunfo al Equipo de Todos. El zaguero del Monterrey metió la cabeza en el área chica luego de un pivoteo de Montes a un tiro de esquina de Marcelino. Gol y final del juego.

En definitiva, el saldo de la selección chilena en su periplo por Estados Unidos es de un empate y una victoria, con algunos pasajes de buen fútbol y valores que no devolvieron la camiseta, lo que invita al recambio (o regeneración, como diría el DT uruguayo). El retorno de las Eliminatorias ya están en el horizonte.

Ficha del partido

El Salvador 0: T. Romero; R. Renderos (59′, K. Reyes), R. Rodríguez, R. Villalobos, N. Blanco; I. Portillo (59′, C. Martínez), J. Henríquez (84′, R. Molina), B. Landaverde (84′, D. Cerén); J. Rivas (70′, C. Gil), W. Martínez (84′, I. Herrera) y E. Calvillo. DT: H. Pérez.

Chile 1: Z. López; J. Rojas, B. Kuscevic, S. Vegas, G. Suazo; F. Méndez (66′, P. Parra), C. Baeza (82′, I. Saavedra), M. Allende (73′, M. Núñez); C. Zavala (65′, J. Montecinos), D. Valencia (65′, I. Morales) y B. Yáñez (66′, C. Montes). DT: M. Lasarte.

Goles: 0-1, 90′+4, Vegas, cabezazo tras pivoteo de Montes en un córner.

Árbitro: Pierre-Luc Lauziere (CAN). Amonestó a Villalobos (ES); Baeza, Kuscevic (CH).

Banc of California Stadium, Los Angeles (EE.UU.)