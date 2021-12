El lugar en la historia del fútbol chileno de la UC tetracampeona

Universidad Católica vence a Everton y se queda con el título del Campeonato Nacional. Es la cuarta ocasión consecutiva que los cruzados logran coronarse en el formato de torneo largo, lo que los convierte en el único equipo chileno en conseguirlo. Ese antecedente ya transforma a la escuadra de Cristian Paulucci en un legítimo ocupante de un sitio en la historia del fútbol nacional. Los más efusivos, probablemente, reclamarán el más destacado. Los más escépticos, en cambio, expondrán sus razones para aquilatar méritos, pero también carencias del ciclo más exitoso del club de Las Condes.

El debate incluye opiniones que parten desde el vínculo más profundo con el club estudiantil hasta otras que prescinden de esa relación. Y mezcla distintas variables. Osvaldo Hurtado habla desde el lugar que le confiere la historia del equipo de la franja. Campeón en 1984 y 1987 con los estudiantiles, campañas en las que destacó como goleador, a Arica le resultaría fácil situarse del lado de quienes le asignan a la actual versión del plantel estudiantil un espacio destacado entre los equipos más pródigos que ha arrojado el fútbol nacional. Sin embargo, opta por la cautela. “Me van a retar todos los cruzados, pero Colo Colo 73, Colo Colo 91, el Cobreloa de las finales de la Libertadores y misma Católica del 93, que también jugó esa definición, están por sobre esta UC. Agregaría incluso a la U del 96, excusándome porque no vi al Ballet Azul. Son equipos de los que hasta hoy uno se acuerda de las alineaciones. El equipo actual tendría que llegar a la final de la Copa Libertadores para alcanzarlos. El logro es maravilloso. Como dirían en Francia o en Bélgica, chapeau para ellos, pero no me puedo olvidar de los que nombré”, postula. Eso sí, lanza una advertencia. “Si esta Católica es campeón de América, los pasa a todos”, sentencia.

El exdelantero cruzado, valora, eso sí, lo que ha conseguido la UC en los últimos cuatro años. “Es súper ser difícil ser campeón dos veces seguidas en un torneo largo. Ganarlo tres veces ya es memorable y ganarlo cuatro, con un golpe al mentón a mediados de campeonato, como fue el cambio de técnico, tiene un triple mérito. Lo que pasa es que para ser el mejor hay que trascender a nivel internacional. Y eso le falta a este equipo”, enfatiza.

Leonardo Véliz integró una de las escuadras más recordadas del fútbol chileno: el mítico Colo Colo 73. Con ese aval, el Pollo se involucra en la discusión. Su postura es categórica. “No está entre los mejores equipos de la historia del fútbol chileno, aunque el tetracampeonato es merecido. Uno se guía por la política deportiva del club, pero eso no vale para la pregunta. El principal mérito de esta UC es que tuvo un plantel, 18 jugadores, jóvenes, que respondieron, lo que no puede decir Colo Colo, donde los cabros chicos rellenaron. Colo Colo terminó esta campaña con cinco partidos para el olvido. Pero en la otra discusión, la Católica no entra. No tiene siquiera un jugadorazo, salvo, quizás, Zampedri. Atrás es un equipo común y corriente. No hubo jugadores que uno echara de menos, como le pasó a Colo Colo. No hay un jugador deslumbrante. De que es un buen equipo, no cabe duda. De que merece lo que ganó, tampoco. Pero no está entre los mejores de la historia”, insiste. Eso sí, como Hurtado, le abre un margen a la reconsideración. “Ahora, después de la próxima Copa Libertadores, podemos repetir la pregunta. Y quizás la respuesta cambie”, plantea.

El análisis periodístico

Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, se apega a las cifras para su consideración inicial. “En el plano local queda, desde lo estadístico, como número 1. Son cuatro títulos seguidos en torneos largos y si a eso se le agrega que de los últimos ocho ganó seis, es indiscutible”, establece. Sin embargo, como el resto de los participantes de la conversación, la relativización no tarda en aparecer. “La valoración cualitativa es otra. No sé si esta UC le gana a la del 94-95, que tenía mejores jugadores. Uno se pregunta cuántos jugadores del equipo actual serían titulares en ese equipo. Y la respuesta es que no serían muchos”, plantea.

Tal como Hurtado y Véliz, Díaz recurre a un elemento que considera clave. “El otro escenario es el nivel internacional. Y ahí el ranking sigue siendo Colo Colo, la U de 2011 y luego el resto, los que llegaron a finales de la Copa Libertadores. Y a eso hay que agregar los equipos que no vimos, como la década del Ballet Azul, el Cobreloa de Cantatore, el Colo Colo 72-73, Colo Colo 53, con la llegada de los Robledo. Esta UC está lejos de eso”, estipula.

Aldo Schiappacasse, panelista del programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, apela al parámetro de la historia interna cruzada. Y ni siquiera en ese plano sitúa al equipo de Paulucci como el mejor. “En importancia dentro de la UC, este equipo está después de los del 93 y del 49. Y creo que para alcanzar un sitio histórico debe corresponder su rendimiento a nivel nacional con títulos internacionales. Es lo que le falta”. Sin embargo, en un plano general, plantea una apreciación más benévola. “Esta UC está después de Colo Colo 91, Cobreloa de los 80, de la U del 2011. Yo diría que pelea mano a mano con la U de Sampaoli por el tercer puesto”, valora.

Mientras, Edgardo Marín, uno de los principales historiadores del fútbol chileno, le asigna un gran mérito al tetracampeonato largo que obtuvieron los cruzados. “Es el primero y, como marca, es inigualable históricamente. En esa comparación, la ubico junto al Ballet Azul, que se expresó en varios planteles. En calidad futbolística la comparo con el Colo Colo 1972, otro gran equipo. Y en cuanto a la calidad del plantel sí me parece que es número uno, pues obtuvo sus títulos con cinco entrenadores. Aunque no tengo esa estadística a mano, creo que debe ser un récord mundial”, concluye.