Ben Brereton nuevamente fue figura en el triunfo del Blackburn Rovers

Lo hizo otra vez. Tal como ha ocurrido en los últimos fines de semana, Ben Brereton se lució en la división de plata de Inglaterra y fue lo más destacado del encuentro,

Y si bien esta vez no marcó, el primer gol de los Blackburn Rovers nació de sus pies: Un ataque aéreo de los blanquiazules, no fue bien controlado por el portero de los locales -Bournemouth- y el chileno arremetió con todo. Lamentablemente su disparó se elevó y golpeó el travesaño, pero ese rebote no pudo ser controlado por el volante Ben Pearson y la pelota terminó entrando en el arco de los rojinegros (21′).

Era la apertura de la cuenta y el inicio de un camino a la victoria. La misma que se confirmó en el minuto 65, cuando Jan Paul van Hecke anotó el 0-2 y confirmó así los tres puntos para la visita. Unidades que dejaron encendida la Championship, pues los Rovers quedaron en el cuartol lugar de la tabla de posiciones (con 39 positivos) y a sólo seis cuerpos del líder Fulham (que descendió en la temporada pasada).

Además, la oncena de Ben sumó su cuarta victoria al hilo, lo que hace pensar que en la segunda mitad del campeonato será protagonista de la lucha por el ascenso. El mismo que se produce si se llega en los dos primeros lugares de la competencia, hoy están a cuatro puntos de ese casillero, o si se gana la liguilla de promoción entre el tercer y el sexto lugar de la misma.

Sin embargo, los medios ingleses aseguran que el artillero de la Roja no estará para ver que suerte corre su equipo, ya que las grúas de Europa lo quieren llevar antes a la categoría de honor. De hecho, se dice que su pase ya superó los 20 millones de dólares y que es buscado por equipos de la Premier, de la Liga (España) y de la Bundesliga (Alemania).

Futuro que debería quedar sellado en las próximas semanas, por lo que Brereton luciría una nueva camiseta cuando viaje a Chile, para enfrentar a Argentina -por las Eliminatorias- en Calama, el próximo 27 de enero.