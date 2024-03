El desesperanzador augurio de Mauricio Isla en su vuelta a la Roja: “Nuestra selección no va a vivir los años hermosos que vivimos antes”

Uno que se encuentra travesando un gran momento futbolístico es Mauricio Isla. Luego de una bullada salida de Universidad Católica, el lateral de 35 años continuó preparándose hasta recalar en Independiente de Argentina. Carlos Tévez lo considera pieza clave para el funcionamiento del equipo, siendo prácticamente titular indiscutible, pues con 25 partidos disputados (en los que ha conseguido anotar un gol y entregar dos asistencias), ha completado un 92% del total de minutos posibles. Dichos números valieron para que el nuevo entrenador de la Roja, Ricardo Gareca, lo incluyera dentro de los nominados para su debut en la fecha FIFA contra Albania (22/03) y Francia (26/03).

El bicampeón de América fue uno de los primeros en llegar junto a la delegación nacional a Parma, Italia, preparando con todo los partidos amistosos. Desde el país con forma de bota se refirió a la ausencia de pilares fundamentales en los buenos resultados obtenidos por la “generación dorada”, como lo son Arturo Vidal y Gary Medel. “Es un dolor, pero hay que habituarse a eso. Nuestra selección no va a vivir los años hermosos que vivimos antes. Con el retiro de grandes jugadores, como el Mago (Valdivia), (Jean) Beausejour, (Gonzalo) Jara, (Carlos) Carmona en su tiempo, Mati… hay que adaptarse. Con dolor”, sentenció con seguridad.

Continuó sus palabras reconociendo que el estilo de juego dinámico y rápido que por tantos años le fue reconocido a la Selección ya no es el mismo. “Pasa que cuando uno trata de asumir que el fútbol nuestro no es el mismo, no es rápido. Pero tratamos de trabajar del corazón. Quién dice que capaz estemos todos. Pero lo ideal es trabajar para el país”.

Respecto a su nominación, aseguró sentirse con mucha confianza en su juego, pues en Argentina recuperó esa continuidad que había perdido en Católica. “Fue inesperado hace un par de meses. Pero estoy con confianza y mucha felicidad. Es lindo volver a lo que uno siempre soñó”.

Agregó además que esta nueva etapa en la selección la vive de una manera distinta, donde está más concentrado en atesorar la experiencia. “Es una vuelta diferente, la estoy disfrutando”. Así como lamentó las ausencias de grandes referentes, valoró la nominación del “Niño Maravilla”, que parece estar viviendo una especie de renacer en Inter de Milán. “Vivo el presente, claramente es lindo volver a estar con amigos y compañeros. En este caso con Alexis Sánchez, que llevamos juntos desde los 15 años. Ojalá podamos ser una selección competitiva para darle una alegría al país”.

Alexis Sánchez, goleador histórico de la selección chilena. (Foto: Pedro Rodriguez)

El mensaje de Alexis

Desde aquel lejano 27 de abril de 2006, cuando Nelson Acosta lo hizo debutar en el antiguo estadio de La Calera, hasta la fecha el ariete nacional ha disputado un total de 160 partidos, en los que ha conseguido anotar 51 tantos, convirtiéndose en el goleador histórico de Chile. El actual Inter de Milán, aprovechó que está cerca de cumplir 18 años representando al país, para enviar un potente mensaje a las nuevas generaciones mediante sus redes sociales.

“Jóvenes chilenos nunca dejen de soñar”. Fue su primer escrito, mientras en el fondo acompañaba una imagen en donde se le puede ver sonriente, disfrutando al máximo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Ricardo Gareca.

“Representar a tu país es algo hermoso”, agregó. Seguido del año en que debutó y el actual, separados del signo infinito, un claro simbolismo que su estadía en la Roja no tiene fecha de vencimiento.