El español Carlos Alcaraz sufre lesión en un pie y abandona el ATP 500 de Río de Janeiro

El ATP 500 de Río de Janeiro perdió a su principal figura. La segunda raqueta del planeta y primer sembrado del torneo, Carlos Alcaraz, sufrió una lesión que le impidió continuar su partido.

Porque la jornada de la competición carioca vivió demasiados sobresaltos en la jornada del martes. La lluvia obligó a retrasar toda la programación y, encima, el destino hizo que el torneo perdiera a su figura consular.

En el horario estelar, el público carioca estaba impaciente por ver al hispano ante el crédito local Thiago Monteiro, 117° del ranking ATP. Sin embargo, el duelo duró literalmente menos de diez minutos.

Se jugaba apenas el segundo punto del partido, con el europeo arriba en el marcador 0-15, con el saque del cearense. Un nuevo servicio del sudamericano y el hispano, quien cayó en la semifinal de Buenos Aires ante Nicolás Jarry, hizo un mal movimiento hacia un costado.

Todo mientras su pie derecho se torcía para terminar con el ibérico en el suelo. Así quedó un par de minutos, cuando el juez de silla bajó preocupado para preguntar al jugador si podía continuar.

El partido siguió. Pero en el tercer juego del primer set el murciano no pudo más con su tobillo y decidió dejar el encuentro cuando el parcial recién marcaba 1-1 en la primera manga.

De inmediato, el peor de los diagnósticos se confirmaba. Alcaraz sufrió una torcedura y definitivamente concertó con su oponente y el árbitro principal su abandono del enfrentamiento.

“La sensación ha sido mala porque me he caído mal esa es la impresión. Sentía dolor desde el primer momento y sabía que iba a ser complicado jugar. Le he dicho que lo intentaba dos juegos y que si no me retiraba. Si vas alargando la cuerda al final se rompe”, dijo el ibérico tras el partido.

Asimismo, agregó que “tanto mi fisioterapeuta como el del ATP me dijeron que creen que no es algo serio. El tobillo tiene que enfriarse. Vamos a ver mis siguientes movimientos y lo que sale en las imágenes. A partir de ahí tomaremos un rumbo u otro”.

La segunda mala noticia del día para los organizadores del evento que, más temprano, habían visto como el suizo Stan Wawrinka (otra de las atracciones del torneo) perdía en dos sets ante el argentino Facundo Díaz Acosta.

La lesión de Alcaraz