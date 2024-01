El fuerte cruce entre el Sifup y el presidente de San Felipe por la Segunda División

Uno de los puntos tratados en el Consejo de Presidentes extraordinario de la ANFP realizado este miércoles fue la Segunda División, la tercera categoría del fútbol chileno, en el cual se aprobaron las bases. Precisamente, uno de los puntos provocó una dura recriminación del ente gremial que agrupa a los futbolistas del país.

Se eliminó el límite de edad en el campeonato, se estableció una cuota de tres extranjeros y un límite salarial de 40 millones de pesos brutos, excluyendo cuerpo técnico e imposiciones. Además, se definió un ascenso hacia el torneo de Primera B, la segunda categoría, y dos descensos hacia Tercera.

Ante este último tópico, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) se descargó a través de sus redes oficiales criticando la determinación y apuntando sin anestesia al Consejo de Presidentes. “No es posible que la Segunda División sea la única categoría del fútbol profesional que tenga más castigos que premios (1 ascenso y 2 descensos). Desde el 2017 que venimos solicitando a la ANFP que revierta esta situación, pero no lo hacen. ¿La razón? El Consejo de Presidentes”, manifestó el ente gremial.

Quien salió al cruce fue uno de los dirigentes del Ascenso. Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, respondió a la publicación del Sifup. “Por qué no crean una Liga paralela e imponen las reglas? No deberían preocuparse por el derecho de formación interno en el que quedan muchísimos jugadores sin clubes? Ya demasiado lugar les da la @ANFPChile en temas que no tienen que opinar. Son demasiado quejosos”, apuntó el argentino.

Cabe mencionar que sigue abierta la controversia por la cuota de extranjeros en Primera División. Un grupo de nueve equipos, entre ellos Colo Colo y la U, apoyaron subir a seis los foráneos disponibles, mientras que el Sifup, que ha estado en la línea de ir a la baja, aspira a mantener los cinco existentes hasta la temporada 2023.