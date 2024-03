El claro recado de Ben Brereton tras el agónico empate que sufriera el Sheffield ante el Fulham

Ben Brereton encuentra su mejor versión en territorio inglés. El delantero de la Roja volvió a tener una jornada consagratoria con el Sheffield United a pesar de solo haber logrado un empate 3-3 ante el Fulham.

El nacido en Stoke-on-Trent estuvo presente en las tres conquistas de los Blades. En detalle, selló un doblete y entregó una asistencia.

En ese sentido, tras el duelo, el atacante nacional se refirió al magro resultado que obtuvieron. “Mis compañeros estuvieron brillantes, dieron el cien por ciento. Los hinchas estuvieron magníficos, hubo una linda atmósfera, pero terminamos muy decepcionados por el resultado final”, señaló el nacional, haciendo referencia al empate a última hora que recibieron.

Además, entregó detalles de su última convocatoria con la Selección Chilena: “Fue maravilloso ir con la selección de Chile, jugamos con Albania y Francia. Fue bueno jugar en esos partidos, son jugadores de clase y siempre estoy aprendiendo. Estoy muy agradecido al ser convocado, es un honor enorme para mí y me encanta cada vez que voy”, aseguró.

No obstante, a pesar de la productividad de Brereton, el Sheffield no encuentra el rumbo y no sale del fondo de la Premier League. Los Blades marchan en la última posición del certamen inglés, con 15 unidades. Además, suman tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos.

Gran momento

Su gran desempeño con el Sheffield, equipo con el que ya suma cuatro anotaciones y una asistencia en solo cinco partidos, trajo reacciones positivas. Brereton fue elogiado por la prensa inglesa. Por ejemplo, Daily Mail lo llamó como “el omnipresente Brereton Díaz” y destacó su efectividad en los pocos duelos que ha disputado en el torneo británico. The Guardian, en tanto, aseguró que el chileno fue quien “puso a los Blades al frente”.

El Sheffield buscará reencontrarse con las victorias, pero al frente tendrá un duro escollo. Será un rival de temer, pues durante la próxima jornada de la Premier League, el cuadro del chileno se deberá medir ante el Liverpool, que está en la pelea por la corona inglesa. Los Reds marchan en la primera posición, con 67 puntos, aunque están a la espera de lo que ocurra en el duelo entre el Manchester City y el Arsenal.