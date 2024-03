La historia del chileno que trabajó con un campeón del mundo y ahora conforma un cuerpo técnico en Brasil

El fútbol brasileño tiene a otro chileno en sus registros. Se trata de Alexander Vidal, quien recientemente fue presentado en el cuerpo técnico del club Paulista de Jundiaí, equipo de la quinta categoría del balompié del país del pentacampeón del mundo.

El nuevo analista de rendimiento del Galo trabajará junto con el técnico Fausto Dias en el equipo campeón de la Copa de Brasil 2005. En entrevista Globoesporte repasó su carrera como entrenador.

“Comencé a trabajar en 2017, donde tomé la Licencia Pro, en Chile, que duró cuatro años. Trabajé en un centro de formación en Cobreloa durante cinco años. Luego me fui a Barcelona a estudiar en MBP, una escuela de entrenadores, donde hice un máster en Fútbol de Alto Rendimiento y un curso de analista de rendimiento. Cuando vivía allí conocí a Fausto”, dijo el chileno al medio brasilero.

Además, confirmó que logró compartir labores con Edmílson, exjugador de Barcelona de España y uno de los defensores centrales del último mundial de Brasil, en Japón y Corea del Sur 2002.

“Trabajé más de un mes en el Ska Brasil, el club de Santana de Parnaíba en Sao Paulo que preside el Edmílson. Luego regresé a Chile y recibí la invitación de Fausto”, aseguró Vidal.

Fácil adaptación

Aunque lleva solo algunos días en Jundiaí, municipio del estado de Sao Paulo con una población de 426 mil personas, el profesional nacional afirmó estar adaptado al interior de São Paulo y estableció cuáles son sus proyecciones con el club.

“Trabajar aquí en Paulista es muy bueno. Lo hacemos estrechamente juntos, en la misma dirección. Me gusta mucho trabajar con Fausto porque vemos el juego de la misma manera. Las expectativas para este año son muy buenas. Para ganar un partido hay que marcar goles, para eso hay que tener el balón en el campo contrario. Si tengo el balón por más tiempo, las posibilidades de marcar son mayores”, advirtió el chileno.

Además, destacó la riqueza futbolística del país que hoy lo acoge. Incluso, afirmó que la nación más grande de Sudamérica es uno de los principales semilleros.

“Veo muchas diferencias en la calidad de los jugadores a nivel técnico. Los mejores jugadores a nivel técnico están en Brasil. Me gustó mucho Jundiaí. Es muy pacífico. Algunas partes son muy similares a Santiago de Chile. Me gusta la cultura. La gente es muy amable y feliz. En Chile no es tanto así”, explicó Vidal.