Con muchas dudas y sumergido en una crisis: Brasil recibe a Argentina en el plato fuerte de las Eliminatorias Sudamericanas

Brasil y Argentina protagonizan el duelo más importante de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Canarinha recibe al campeón del mundo en el estadio Maracaná, a las 21:30 horas de Chile, en una versión del clásico más importante del continente americano.

Ambos rivales se han medido cuatro veces en el país más grande de la región por Clasificatorias con un saldo de tres victorias para el local y un empate sin goles, en 2008, con Dunga en la banca de los pentacampeones.

Además, el gigante del Cono Sur ha disputado 64 encuentros como anfitrión en la carrera por llegar a un Mundial con 51 triunfos, 13 empates y ninguna derrota. Un invicto histórico construido en base a 173 goles a favor y solo 29 en contra.

Sin embargo, el poderoso cuadro del Scratch vive su propia crisis. Después de dos derrotas consecutivas en el torneo, en Uruguay y Colombia, el equipo que hoy dirige Fernando Diniz necesita imperiosamente un triunfo para reencantar a su público. Y qué mejor que hacerlo ante su archirrival en el mítico recinto de Río de Janeiro.

El entrenador de la Verdeamarelha prepara dos cambios respecto del equipo que comenzó en la derrota 2-1 en Barranquilla. Se trata del ingreso del lateral izquierdo Carlos Augusto del Inter de Milán, quien sustituye a Renan Lodi. El delantero del Arsenal Gabriel Jesús sustituye a Vinícius Júnior baja por una complicada lesión en el cuádriceps que de lo dejará sin jugar hasta.

En esa instancia, el once de Brasil para medirse contra la Albiceleste será el siguiente: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; Raphinha, André, Bruno Guimaraes y Gabriel Martinelli; Gabriel Jesús y Rodrygo. Siempre con la salvedad que Raphinha y Martinelli estarán más conectado en ofensiva que en la línea de mediocampistas.

El cuadro transandino también llega herido al importante duelo después de caer ante Uruguay en La Bombonera, caída que rompió una racha de 25 partidos sin derrotas en Eliminatorias.

“Siempre dijimos que no éramos imbatibles. Tenemos que estar preparados para esto y seguir compitiendo. A nadie le gusta perder y lo tenemos muy claro, somos los primeros que queremos recuperarnos. El equipo, a pesar de no hacer un buen partido, nunca dejó de buscar su estilo para seguir intentando empatar. Y eso es lo que lo salva. Creo que el equipo compitió y eso me tranquiliza”, aseguró el técnico Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo, en la previa del encuentro en Maracaná.

A pesar de perder ante la Celeste de Marcelo Bielsa, el DT de Albiceleste pondrá al mismo equipo, con solo un par de dudas en los acompañantes de Lionel Messi en la ofensiva. El 11 probable será con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Uruguay va por el liderato

La selección charrúa, bajo el mando del Loco, se ha consagrado como uno de los mejores equipos en las primeras cinco jornadas de la competición, sobre todo después de doblegar a Brasil y Argentina, los dos equipos más linajudos en fechas consecutivas.

Ahora, la Celeste tiene la gran oportunidad de consolidar ese buen momento cuando reciba en Montevideo a las 20:30 horas a la débil selección de Bolivia, que consiguió sus primeros puntos tras vencer a Perú en La Paz.

Un rival propicio para acercarse un poco más a la meta final de llegar a la Copa del Mundo de Norteamérica en 2026 y, de paso, alcanzar el liderato en caso de una victoria ante los altiplánicos y de que los argentinos dejen unidades en su viaje a Brasil.

Colombia, el único invicto de las Eliminatorias Sudamericanas y tercero con nueve puntos, viajará hasta Asunción para medirse al local Paraguay (20:00 horas de Chile), equipo que acaba de sacar un empate sin goles en Santiago, resultado que redundó en la renuncia de Eduardo Berizzo en la Roja.

La sexta fecha se cerrará en Lima, a las 23:00 horas de Chile, donde el colista Perú (tiene solo un punto) recibirá al sorprendente equipo de Venezuela, cuarto en las posiciones con 8 puntos.