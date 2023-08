El sorpresivo consejo de Esteban Pavez a Jordhy Thompson: “Que se vaya y no juegue el Superclásico”

Jordhy Thompson vive horas decisivas en Colo Colo. Durante la tarde de este miércoles, el directorio de Blanco y Negro decidirá su futuro tras las ofertas de última hora que llegaron desde México.

Bajo la expectativa que genera la partida del canterano de Macul, el capitán Esteban Pavez sacó la voz. Y lo hizo para entregarle un sorpresivo consejo, que no dejó a nadie indiferente. “Uno se pone contento cuando llegan ofertas por jugadores de casa, hablé hace rato con Jordhy, me llamaron de Xolos, que es el club que está interesado en él. Quiero que se vaya por su bien, por todo lo que ha pasado porque ha sido un año muy difícil para él en lo personal”, comentó.

“Creo que sería bueno que se fuera ahora y no jugara el Superclásico, porque creo que su cabeza está afuera de Chile. Ojalá que se pueda ir a México, que es lo que quiere”, cerró Pavez.

El club interesado en contar con Thompson es el Xolos de Tijuana, de la Primera División de México. El elenco azteca realizó dos ofertas que fueron rechazadas por Colo Colo. “Ha llegado una propuesta. En una primera instancia el club no estuvo de acuerdo en ella y seguimos analizando el tema de Jordhy hasta que pueda cerrar el mercado de pases en México. Hubo una segunda propuesta que tampoco fue satisfactoria para el club. Nosotros tenemos un poco la misma idea que tiene Gustavo Quinteros”, expresó Daniel Morón, gerente deportivo de los albos.

A pesar de ese rechazo inicial, las partes siguieron conversando y el elenco mexicano elevó los montos: alrededor de US$ 300 mil por el préstamo y una opción de compra de US$ 1,5 millones por el 60% del pase. La cantidad no es mal vista por buena parte del directorio, que deberá votar si se acepta o no el ofrecimiento. Ese encuentro se definirá la tarde de este miércoles.