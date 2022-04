El uno a uno de Colo Colo: Alexander Oroz se hace grande en San Carlos

Colo Colo venía mejor y en San Carlos quería seguir en la senda de los triunfos. Sin embargo, nunca se encontró en la cancha y, un doble error de Opazo, parecía condenar a los albos en San Carlos, hasta que apareció la figura del joven colocolino, Alexander Oroz, para empatar el partido.

Brayan Cortés

No habían pasado ni tres minutos del clásico y ya tenía que enfrentarse a Zampedri en un penal. Nada pudo hacer el iquiqueño, engañado por el delantero cruzado. Cuando fue requerido, respondió, como una gran tapada al 17′ a Fuenzalida. A los 28′ le tapó otro gran remate a Tapia. De los puntos altos de los albos. El mejor de la visita en el primer tiempo.

A los 59′ salió mal pero pudo rectificar su error frente a Gonzalo Tapia. En líneas generales, un buen partido para el arquero.

Óscar Opazo

Un mal inicio de partido lo condenó. Cuevas lo presionó y cometió dos errores: pérdida de balón y luego un penal. Siempre lo atacaron por su banda y le costó llegar y colaborar en ofensiva. Muy bajo el lateral en el primer tiempo. En el segundo, siguió la tónica y se ganó amarilla al 69′ por cortar una prometedora jugada de la UC.

En los 90′ se redimió tras un excelente pase para Oroz. Pudo salvar el su partido con ese pase.

Maximiliano Falcón

El mejor de la zaga alba en el primer tiempo, aunque también le costó generar saludas fluidas. Extrañó a su compañero, Amor. Abusó de los reclamos y de tirarse al piso. En el segundo tiempo bajó un poco su rendimiento. Se dio el tiempo para pegar y simular y provocó la expulsión de Zampedri. Fue el más buscado por los jugadores cruzados (puedes leer la nota Abucheado por el público de San Carlos y buscado por sus rivales: el partido aparte de Falcón ante la UC).

Matías Zaldivia

Le costó entenderse con Falcón y le costó encontrar las marcas. No estuvo cómodo. También tuvo errores al momento de salir con el balón desde el fondo. Complejo partido para el central.

Gabriel Suazo

El capitán del Colo Colo no apareció durante el primer tiempo. Contenido en ataque, no se proyectó y le costó generar fútbol. En el segundo tiempo trató de mostrarse y subir más, pero no pudo ser incisivo como en otros duelos.

César Fuentes

Le costó encontrar marca en el mediocampo durante la primera mitad. Se ganó amarilla a los 17′ por una fuerte entrada a Felipe Gutiérrez. El volante no estuvo claro y Quinteros lo sacó al minuto 60 por Villanueva.

Esteban Pavez

Se vio muy complicado en el mediocampo. Le costó generar fútbol y movilidad con Fuentes y Gil. Lento en la toma de decisiones. Estuvo poco claro en San Carlos. Salió a los 85 minutos por Oroz.

Leonardo Gil

Muy errático el volante albo. En las pelotas detenidas, nunca pudo generar el peligro que habitualmente crea. En la posición donde debe generar fútbol le costó. Perdido entre Leiva y Gutiérrez en la primera mitad.

Se perdió un gol de forma inexplicable en el minuto 84, tras una falla horrenda de Parot.

Marcos Bolados

Al igual que Solari, poco aporte arriba. No tuvo injerencias importantes en el partido. Desaparecido. Salió en los descuentos por Pizarro.

Christian Santos

Trató de mostrarse, pero estuvo perdido entre los centrales cruzados. Colo Colo extrañó, y mucho, a Lucero. Muy al debe el que es delantero suplente albo. Salió en el entretiempo por Zavala.

Pablo Solari

Poco aporte en la ofensiva en general. No se vio cómodo nunca en el partido y nunca pudo profundizar ni ganar los espacios. Poca conexión con Santos.

En el segundo tiempo se ganó amarilla por falta a Asta-Buruaga al 67′ y, a partir del minuto 70, subió su nivel. Mejoró el segundo lapso, pero no fue lo suficientemente incisivo. Tuvo el triunfo en el minuto 90+9, pero el palo le dijo que no.

Cristián Zavala

Entró en el entretiempo por un Santos que había sido un fantasma en la primera mitad. Estuvo muy activo y le dio más movilidad a la delantera alba.

Carlo Villanueva

Entró a los 60′ por Fuentes. Trató de darle más seguridad y movilidad al medio campo albo, pero no fue lo suficientemente claro.

Alexander Oroz

Entró al minuto 85 por Pavez. Le bastaron cinco minutos para ser el mejor de los albos. Definió muy bien al centro del área, tras un pase de .

Vicente Pizarro

Entró en el minuto 90+7 por Marcos Bolados. Muy poco tiempo para evaluarlo.