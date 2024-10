El WTA 125 de Colina tendrá a cuatro top 100 y a tres chilenas

El LP Open by IND WTA 125 se disputará por tercer año consecutivo en Hacienda Chicureo, Colina. Entre el 18 y 24 de noviembre grandes tenistas de la escena mundial del tenis femenino participarán en este campeonato que es parte de la gira sudamericana del Tour de la WTA.

Este año el cuadro principal contará con cuatro jugadoras dentro del top 100. La mejor posicionada es la argentina Lourdes Carle, 87 del mundo quien además en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 se quedó con la plata en individuales y el bronce en dobles junto a Julia Riera, quien se quedó con el tercer lugar en singles en aquella ocasión y que este año también luchará por alzar la copa del LP Open.

Otra de las sudamericanas a seguir, será la brasileña Laura Pigossi, 123 del ranking WTA y doble medallista de oro en Santiago 2023.

La promesa del tenis mundial y defensora del título, Sara Bejlek regresa a Hacienda Chicureo para repetir la hazaña del 2023. Tras su paso por el LP Open, la checa estuvo en el cuadro principal del Australian Open y Roland Garros.

La neerlandesa Suzan Lammens será otra de las protagonistas. La jugadora de 25 años viene de conseguir su primer título WTA tras ganar el WTA 250 de Osaka, lo que significó un saltó gigantesco en su clasificación y llegará a Santiago como 88 del mundo.

Más figuras

Otra de las grandes jugadoras internacionales es la egipica Mayar Sherif, 93 del ranking WTA y uno de los máximos íconos deportivos de su país junto al futbolista Mohamed Salah, ya que es la primera egipcia en ganar un título WTA y la primera en disputar el cuadro principal de un Grand Slam, hazaña que consiguió en Roland Garros 2020.

A la ex top 50, se suma Elizabeth Mandlik, hija de la ex número 3 del mundo y 4 veces ganadora de Grand Slam, Hana Mandlikova. Además, será parte del cuadro principal la francesa Kristina Mladenovic ex número 10 de la WTA en individuales y ganadora de 28 títulos WTA. Como doblista ha tenido una destacada carrera, con cuatro títulos en Roland Garros y dos en el Australian Open. Mientras que en dobles mixtos ganó en dos oportunidades el Abierto de Australia y una vez conquistó Wimbledon.

Asimismo, las chilenas Jimar Gerald, Fernanda Labraña y Antonia Vergara asoman como las cartas nacionales del evento. La primera viene de celebrar su primer título ITF en Trelew, mientras que la segunda va en ascenso en el circuito. En tanto, la Peque destacó como juvenil jugando los principales torneos e ingresando al Masters junior de la ITF.