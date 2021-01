Epopeya de Iquique: lo da vuelta con 10 a La Calera y la UC sigue sola arriba

En circunstancias diferentes, un partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique no generaría tanto interés. A lo más la propia fanaticada de cada club y el futbolero transversal que nunca falla. Pero ahora la cuestión era distinta, porque lo que está en juego es muchísimo. Arriba y abajo; la gloria y el infierno. Albos y piratas se unían en apoyo para los cementeros, mientras que cruzados y azules alentaban a los Dragones Celestes (cada uno con su interés particular, ya sea ser campeón o zafar del descenso).

En la carpeta sintética del Nicolás Chahuán, Iquique construyó una epopeya para llevarse los tres puntos al Tierra de Campeones y soñar con la permanencia.

Las grandes diferencias entre ambos, reflejadas en la tabla de posiciones, no se vieron en la cancha. El elenco de Leiva no juega mal y quizás merece más puntos de los que tiene, no obstante ha tenido un grave problema en su afán de salir del fondo: el finiquito. No concreta todo lo que se genera.

De hecho, antes del 1-0 de La Calera se crearon un par de chances de cara a Martín Arias. Andrés Vilches pasó de villano a héroe en cuatro minutos. Si en los 22′ falló un mano a mano tras un error de Aveldaño, en los 26′ anotó tras un desborde de Rodríguez. El ex Colo Colo se afianza como el máximo goleador chileno del torneo. El drama fue mayor para la visita luego de la expulsión totalmente justificada de Matías Blázquez, luego de agredir a Santiago García. El árbitro Gilabert la vio en el VAR y aplicó la roja directa por conducta violenta pero no cobró penal, porque el balón no estaba en movimiento. Una estupidez del zaguero iquiqueño, considerando la compleja situación de su escuadra.

El mérito de los nortinos fue que nunca renunció a buscar el partido, más allá del hombre menos. Si Iquique buscó y buscó, La Calera se confió y no repitió lo bueno que hizo en el primer tiempo. Exceso de confianza o tal vez desidia. Con un remate ajustado a un palo, Diego Fernández igualó el marcador y alimentó las esperanzas celestes. El escolta de la UC estaba aletargado, mareado ante la posibilidad de subirse a la cima.

Cuando el empate estaba sentenciado, Iquique se encontró con una victoria trascendente y merecida. Ya en el tiempo añadido, Guido Mainero aparece solo por el centro, elude al golero y convierte. Éxtasis total en el Flaco Leiva y su cuerpo técnico. El VAR le puso suspenso pero se ratificó el gol, uno que puede ser clave para las chances de salvación para los nortinos.

Con esto, la Católica sigue siendo líder exclusivo del torneo local. La Calera, una vez más, desperdició la ocasión. Abajo, Iquique deja el último puesto de la tabla anual, que ahora le pertenece a Coquimbo, justamente su siguiente rival.

Ficha del partido

U. La Calera 1: Martín Arias; Andía, Navarrete, García, Wiemberg; Valencia (72′, Cordero), Leiva, Castellani (60′, Seymour); Rodríguez (88′, Sánchez), A. Vilches y J. Vargas. DT: J. P. Vojvoda.

Iquique 2: Pérez; Gutiérrez, Aveldaño, Zenteno, Blázquez; Fernández (78′, Mainero), Schultz, Saavedra; Lorenzetti (89′, Zúñiga); Donoso (89′, F. Ramos) y A. Ramos (63′, Fuentes). DT: C. Leiva.

Goles: 1-0, 26′, Vilches, conecta por el centro del área tras desborde de Rodríguez; 1-1, 64′, Fernández, remate ajustado desde fuera del área; 1-2, 90′+6, Mainero, elude a Martín Arias en el final del juego.

Árbitro: F. Gilabert. Amonestó a García (LC). En los 39′, expulsa con roja directa a Blázquez (I), por agresión sobre García.

Estadio Nicolás Chahuán. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.