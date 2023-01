“Era como si estuviera poseído, pensaba que me iba a matar”: la denuncia en contra de Conor McGregor por violencia de género

Conor McGregor está en medio de una investigación por una supuesta agresión en contra de una mujer en España. El luchador ya fue denunciado y esta jornada se hizo público el relato de la victima de 42 años, por lo que en los próximos días se podría, incluso, lanzar una detención internacional en su contra.

Y es que las acusaciones no son menores. La mujer irlandesa explicó con muchos detalles la situación y admitió que el multicampeón le propinó una patada en su abdomen y un puñetazo en la cara, todo después de una fiesta en su yate en julio de 2022.

Según el relato de la presunta víctima, ambos coincidieron en Ibiza para la fiesta de cumpleaños de McGregor, ya que eran vecinos en Dublín. Las celebraciones comenzaron en el Ocean Beach Club y después se prolongaron a su yate, lugar en donde se hubiese producido la agresión.

Según el Periódico de Ibiza la mujer explicó que la situación se produjo en la mañana siguiente a la fiesta. “Todo su comportamiento cambió en ese momento y se volvió muy agresivo”, comienza relatando.

“Era como si estuviera poseído. Sabía que tenía que salir del barco porque pensaba que me iba a matar. Tenemos amigos en común y me he encontrado con él en numerosas ocasiones. No puedo creer lo que me ha hecho. Es un criminal. Creo que me habría matado si no me hubiera saltado del yate”, sigue explicando en su testimonio.

De hecho, la mujer tuvo que saltar del yate para no seguir sufriendo las agresiones del luchador, siendo rescatada por una embarcación de la Cruz Roja. “Me dejaron tirada. Ni siquiera abandonarían a un perro como lo hicieron conmigo”, explica.

Ese mismo día la mujer no pudo declarar debido a que se encontraba en estado de shock, pero en su llegada a Dublín sí entregó su versión de los hechos. Actualmente hay dos testigos que fueron llamados a declarar al juzgado de Ibiza.