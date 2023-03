Erik Ten Hag destroza a sus jugadores previo al choque contra el Betis de Pellegrini y Bravo: “Estoy enfadado; mi equipo ha sido poco profesional”

Una goleada histórica fue la que le propinó este domingo el Liverpool al Manchester United, tras vencerlo por un expresivo 7-0 en Anfield en el marco de la fecha 26 de la Premier League de Inglaterra.

El triunfo de Los Reds se cimentó gracias a un segundo tiempo de ensueño, merced a los dobletes del uruguayo Darwin Núñez (47′ y 75′), el neerlandés Cody Gakpo (43′ y 50′), el egipcio Mohamed Salah (66′ y 83′) y al tanto postrero del brasileño Roberto Firmino (88´).

Tras la abultada victoria en el clásico, Jürgen Klopp -entrenador de los dueños de casa- se mostró satisfecho y a la vez sorprendido por el rendimiento exhibido por sus dirigidos: “No tengo palabras para esto”, señaló de entrada el adiestrador.

En ese sentido, el alemán agregó que el encuentro “fue espectacular, fantástico. Hemos jugado un gran partido contra un equipo que estaba muy en forma”.

Asimismo, el técnico dijo que “el comienzo de la segunda parte y el final del partido fue muy bueno. Esto es fútbol y estas cosas pueden ocurrir”, añadió.

De este modo, Klopp consideró que “esta clase de empujón es lo que necesitábamos y lo que queríamos. Nos pone en la dirección correcta. Todo el mundo tiene que saber que estamos aquí”.

Por último, el entrenador expresó que ese triunfo y con ese marcador ha sido un verdadero respiro por la campaña irregular de la presente temporada: “Hacía mucho que no lo parecía, pero hoy ha sido una verdadera muestra de lo que podemos hacer y lo que tenemos que seguir haciendo a partir de ahora”, finalizó.

Con el Ingeniero en el horizonte

Tras el encuentro el director técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, rememoró una verdadera pesadilla. Con profunda desazón y molestia, el neerlandés dijo estar “enfadado” ya que su equipo se mostró “poco profesional”.

“Creo que jugamos una primera parte decente. Cometimos un error justo antes del descanso y en la segunda parte desaparecimos. No estuvimos a nuestro nivel, no jugamos como un equipo (...)”, señaló.

Ten Hag añadió que el resultado “me sorprende porque, por lo que he visto en los últimos meses y semanas, este equipo es resistente y tiene una actitud ganadora. En la segunda mitad no hemos tenido nada de eso. No hemos seguido nuestro plan y no hemos hecho nuestro trabajo”, agregó.

Finalmente, el adiestrador de Los Diablos Rojos expresó que “esto ha sido un paso atrás y no es aceptable. Es un toque de realidad y tenemos que aprender de ello”.

Todo ocurre a solo cuatro días de recibir al Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo en Old Trafford, por el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Un duelo que promete muchísimo.