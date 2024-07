España se acerca al título: revisa el agónico tanto de Oyarzabal que los adelanta ante Inglaterra

Mikel Oyarzabal le da a España al título de la Eurocopa. El atacante de la Real Sociedad irrumpió en el área, cuando el duelo estaba 1-1, y adelantó a los dirigidos por Luis de la Fuente. El ariete se transforma en el inesperado héroe de la escuadra hispana. De esta forma, suma los trofeos de 1964, 2008, 2012 y 2024.

El delantero de 27 años había ingresado en el minuto 68. En el certamen continental ingresó en todos los partidos, sin embargo, no había podido encontrarse con las anotaciones. El atacante llegaba a la Euro con una temporada donde anotó 14 goles en 44 partidos.

El tanto definitivo estuvo al filo. El delantero estaba en la misma línea que el último defensa y más de un español temió que fuera anulado. La intervención del VAR dejó en claro que no había fuera de lugar.

En Qatar 2022, Mikel Oyarzabal no pudo decir presente debido a una lesión. Ahora estuvo en la Eurocopa. Semanas antes de la final, cuando España aun no se posicionaba entre los favoritos, el hoy héroe señalaba que: “Disfruto más el día a día y el hecho de poder entrenarme. Sólo estar dentro de los 26 elegidos para jugar una Eurocopa me parece una pasada. La lesión es algo que nadie quiere sufrir, pero son cosas que pasan y hay que aceptarlo. Luego le das mucho más valor a todo. Obviamente te seguirás enfadando cuando no lo hagas bien, cuando los partidos salgan mal o cuando no juegues, pero aprecias de otra forma todo lo que engloba el fútbol”.