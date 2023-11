“Está asquerosa”: Jorge Valdivia le da con todo a la cancha del Monumental en la previa del duelo de Colo Colo

Colo Colo vive una semana convulsionada en todo ámbito. Se metió de lleno en la pelea por el título nacional después de haber estado muy complicado en la tabla y ahora, en medio de esa ilusión, se sumó un problema de proporciones por el estado de la cancha del Monumental.

El recinto de Pedrero recibió dos conciertos de Roger Waters durante el fin de semana y el campo de juego quedó con evidente daño, sobre todo en la área del sector sur. En el área que colinda con el sector Arica aún no se pueden ver los problemas, ya que el escenario sigue instalado.

Como si fuese poco, este jueves la banda inglesa The Cure también tocará en el Monumental, complicando cualquier intento de recuperación previo al duelo ante Unión Española este domingo por el Campeonato Nacional.

Fue por eso que en su momento Esteban Pávez golpeó la mesa y pidió más conciencia a los dirigentes de Blanco y Negro. “Lo hemos hablado mucho, porque nos perjudica bastante. Al principio estaba mala y ahora otra vez va a estar mala después de tres conciertos. Los dirigentes tienen que pensar más en el fútbol. Yo creo que nunca pensaron que íbamos a estar en esta instancia peleando el título. En una cancha mala es complicado. Ojalá no esté tan mala, porque eso nos afecta”, comentó el fin de semana el mediocampista.

Declaraciones que pese a ser directas, no dejaron conforme a Jorge Valdivia quien en su rol como conductor en ESPN fue enfático en su opinión. “Yo le hubiese pegado más fuerte (a los dirigentes). Fue muy condescendiente el capitán de Colo Colo, viendo que la cancha está asquerosa”, lanzó de entrada el Mago.

“A eso todo le sumo que en verdad no puede estar en ese estado la cancha del Monumental, yo hubiese sido más duro. Yo como capitán de Colo Colo me hubiese plantado, internamente, con los responsables, pero no puedes jugar en esa cancha, está asquerosa”, replicó.