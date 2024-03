Florencia Monsálvez, la historia de la joven de Paine que ilusiona al ciclismo chileno

Con apenas 16 años, Florencia Monsálvez parece estar acostumbrada a colgarse medallas. De oro, plata y bronce. Da lo mismo el color. A esta altura, cualquier reconocimiento ya es habitual para la joven de 16 años, que se anota como una de las promesas del ciclismo de montaña. Dentro de su currículum, ya cuenta con participaciones en los Panamericanos de Puerto Rico, Argentina y Brasil.

Ya está compitiendo a nivel europeo. Se hizo presente en la Shimano Super Cup en Santa Susanna (España), Copa Catalana Vic, la Shimano Super Cup Cala Ratjada en Mallorca y la Sea Otter Europe en Girona (Italia). ¿El resultado? En todas se quedó con el primer lugar.

En poco tiempo, la nacida en Paine ha sabido ganarse el reconocimiento de quienes la siguen. El año pasado, fue elegida por el Comité Olímpico de Chile como la Deportista Promesa Destacada, lo que le valió para entregar la bandera en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ante la presencia del Presidente de la República y un Estadio Nacional Repleto en su totalidad.

Sus inicios

Proveniente de una familia plagada de ciclistas, su padre y entrenador, Humberto Monsálvez, es uno de los principales artífices para que hoy Florencia esté enfocada en el ciclismo de montaña. “Realmente llevo toda la vida en el ciclismo. Cuando yo tenía tres años, mi papá formó la escuela de mountain bike ProRacers. Con eso fui entrenando todos los sábados, llevo toda la vida andando en bicicleta”.

“Mi hermano mayor y mis tías también hacían ciclismo, entonces de muy pequeña andaba en esas bicicletas con patitas y a los tres años ya andaba en bici normal. Me acuerdo que él me preguntó (su hermano) ‘¿quieres ir a la escuela?’ y partí con mi prima que íbamos todas las semanas”, recordó

Asimismo, aseguró que desde muy temprana edad ha realizado varios deportes, pero que siempre supo que estaba hecha para el ciclismo. “Siempre me ha ido bien en todos los deportes en general, soy una chica bastante inquieta. Ahora estoy full dedicada al mountain bike, pero desde chica siempre he hecho mil deportes: atletismo, hockey, voleibol, a todo”, comenta entre risas.

Florencia Monsálvez junto a su padre Humberto en el panamericano de Brasil en 2023.

Los resultados no tardaron en llegar

Lo cierto es que el hecho de subirse a una bicicleta desde tan pequeña le ayudó a destacar a temprana edad. Al correr en la categoría juvenil debía solicitar un permiso especial en la Federación. En 2020 debía ser su primer panamericano en Argentina, pero la pandemia obligó a suspender la competencia.

Su revancha no tardó en llegar. Al año siguiente se estrenó en Puerto Rico, obteniendo el mejor resultado posible. “Empecé mis carreras internacionales en 2021, en el Tropical Challenge de Puerto Rico y una semana después tuve el Panamericano cuando tenía 13 años. Y claro, tuve muy buenos resultados. Ahí nos fuimos dando cuenta que había nivel internacional entonces empezamos a proyectar”.

Respecto a su experiencia en el Panamericano, reveló que por el Covid se realizó bajo circunstancias muy extrañas, pero que le significaron un gran aprendizaje. “Fue bastante especial porque aún estaba el tema de la pandemia, entonces hacían muchos test de PCR en el recinto. Estábamos todos en una especie de albergue. Fue distinto pero muy entretenido también, lo viví muy emocionante, era una locura para mí. Conocí gente de México, Colombia, Puerto Rico, de muchos países. Pude conocer muchos deportistas, era muy bonito conocer a personas que proyectan lo mismo que uno quiere”.

Recuerda además que nunca se pasó por su cabeza volver con una victoria. “Fue una tremenda emoción, no me esperaba que iba a ganar. Me prepararon psicológicamente diciéndome que ‘quizás te puede ir muy bien o quizás te puede ir muy mal’. Pero fueron unas sensaciones muy bonitas”.

Apoyo familiar

El rol de sus más cercanos ha sido fundamental en su corta carrera. “Mi familia significa todo. Un deportista no puede lograr lo que yo he logrado sin el apoyo familiar. He visto gente que quizás tiene pasión como yo, pero si no tienes el apoyo de la familia es muy difícil llegar a todo”.

“Mi entrenador es mi papá, entonces eso también tiene otra magia. El entrenamiento y todo es para hacer las cosas bien, porque nosotros ya nos estamos proyectando muy profesionalmente. Entonces es muy bonito eso, mis papás siempre me han acompañado en los eventos importantes. Realmente el apoyo que brinda la familia, todo lo que arriesgan pasando los fines de semana solo conmigo. La familia tiene que estar 100% metida en el deporte osino no funciona”, insistió. Sus entrenamientos también se dividen con el equipo ProRacers, que está a cargo de los profesores Alfredo Núñez, Dante Maureira y Banny Espinosa.

Inauguración de Santiago 2023

En el poco tiempo como deportista de alto rendimiento, le tocó protagonizar un acontecimiento que sin duda la marcó para siempre. Fue la encargada de entregar la bandera chilena a las Fuerzas Armadas en la inauguración de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, posterior a la ovación recibida por el Presidente Gabriel Boric.

“Eso fue mágico. Estaba en España compitiendo y me acuerdo que unos días antes de mi carrera me llega un WhatsApp del Comité Olímpico donde me dicen ‘hola Florencia, el Comité Olímpico te eligió como la Deportista Promesa Destacada y queremos que hagas la entrega de la bandera en la ceremonia inaugural de Santiago 2023′”, comenzó relatando la ciclista de Racer House.

“Fue impresionante, vi el mensaje y quedé plop. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá y quedó sorprendida, nadie lo esperaba. Fui donde mi papá y nos pusimos a llorar, fue muy linda la emoción”.

Florencia Monsálvez llevando la bandera chilena en la inauguración de Santiago 2023.

Promesa del deporte chileno

Con el sorprendente currículum del que es poseedora a tan corta edad, muchos la catalogan como la principal promesa del deporte criollo. “Hay mucha gente que me lo ha dicho, que el mismo Comité Olímpico te nombre, yo creo que es una gran responsabilidad. Es un un honor, me encanta, me hace querer más aún con toda esa gente que tiene fe en ti. También te genera más apoyo y te motiva a querer lograr más cosas. Es una responsabilidad muy grande, pero estoy trabajando bien para lograrlo”.

Para no decepcionar a quienes depositan toda la confianza en ella, esta temporada comenzó a profesionalizar su preparación deportiva. “Este año ya pasé a ser junior, entonces empezamos con un trabajo mucho más profesional. Con mi papá estamos entrenando todos los días, ahora se me suman semanas con doble jornadas de entrenamiento. Vamos tirando para arriba haciendo la puesta apunto también, que es difícil porque la idea es llegar al 100% justo al evento, no antes ni después. Hay mucha confianza con mi entrenador, que es lo más importante, así que diría que estamos haciendo bien las cosas”, aseguró.

Eso sí, el camino no ha estado exento de dificultades. La principal ha sido complementar la alta competencia con sus estudios, que la llevó a cambiarse obligatoriamente de recinto educacional. “Ese ha sido un tema difícil. En 2022 yo estaba en un colegio normal, pero empecé a viajar y se me hizo muy complicado con la carga académica. Me acuerdo que hubo un mes en que no pude entrenar por estar con tantos trabajos y pruebas. Desde ese año tomamos la decisión de cambiarme al colegio de deportistas Athletic Study Center. Tiene solo las materias obligatorias con tres horas de clases diarias y te puedes conectar online. Es ideal cuando estás viajando, porque realmente en un colegio normal con los entrenamientos de doble jornada es imposible”.

Proyecciones

Si bien asume de que aún es muy joven y que falta para que su carrera como deportista alcance el máximo esplendor siempre aspira a la presea máxima. Espera amarrarla la próxima semana cuando viaje a sus primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud. “Ya me llegaron todas las cosas del Team Chile así que hay mucha emoción en eso, siempre había querido ir a unos juegos. Espero ir por la medalla. Voy por dos disciplinas, ciclismo de ruta y por ciclismo de montaña, que es a lo que estoy dedicada actualmente. En montaña quiero el primer lugar, voy por la medalla de oro. En ciclismo de ruta no conozco tanto el nivel así que voy a tratar que sea lo mejor”, detalló.

“Después tengo el panamericano en Estados Unidos, que espero lograr el top 3 y volver con una medalla. Luego viene el mundial en Andorra, que es un nivel tremendo con cien corredoras, entonces mi real meta este año es llegar en el top 10 mundial”, prosiguió.

En el largo plazo no escatima prácticamente en nada. “Estoy pendiente de los próximos Juegos Panamericanos y clasificar a los Juegos Olímpicos, es mi sueño desde siempre y en un futuro poder ganar un mundial”, cierra.