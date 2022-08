Gerardo Pelusso lamenta que la U esté peleando constantemente el descenso: “Nadie se lo imaginaba, ni se lo imagina”

El triunfo ante Cobresal por la Copa Chile fue un respiro para los hinchas de Universidad de Chile. Tras casi dos meses sin conseguir una victoria, los azules se volvieron a abrazar y lograron una semana tranquila de trabajo antes del clásico con Universidad Católica

El duelo ante los Cruzados será seguido desde Montevideo por Gerardo Pelusso, el ex técnico de la U durante la temporada 2010. El uruguayo estuvo esta semana en Santiago para exponer en el Congreso Desarrollo Integral del Fútbol. “El problema nuestro es que estuvimos 30 años estancados, el fútbol sudamericano estuvo 30 años encerrado y los dirigentes en un lugar donde los protagonistas no fuimos tomados en cuenta nunca”, es uno de los diagnósticos que entregó el otrora adiestrador.

Pelusso no tiene problemas para aterrizar el momento de la U. “A la U le sigo desde lejos y no puedo dar una opinión exacta. Pero es una situación complicada, porque hace rato que viene así. Son varias las temporadas que no han sido buenas, pero estamos esperando que pueda levantar y esté dónde debe estar la U”, señaló el semifinalista de Copa Libertadores con la camiseta estudiantil.

Y es precisamente esos tiempos (2010) son los que rememoró con cariño el retirado técnico. El ahora docente dijo que “nosotros llegamos a un plantel que estaba muy bien confeccionado y simplemente, le pusimos dos o tres cositas que le faltaban y había una muy buena organización... De la directiva esa que presidía Francisco Valdés tengo el mejor de los recuerdos”.

El uruguayo estuvo en la inauguración del Centro Deportivo Azul. Y, al mismo tiempo, estuvo en el armado de un plantel que ilusionaba a los hinchas con posicionarse en lo más alto de Sudamérica.

Sin embargo, el escenario tuvo un vuelco radical. Si bien se levantó la Copa Sudamericana en 2011, justo un año después de que Pelusso se fuera de la institución, las oncenas armadas por Azul Azul nunca más volvieron a brillar. Y en el certamen local llevan cuatro años peleando por permanecer en Primera División. “Nadie se lo imaginaba, ni se lo imagina. Pero me quedo con las cosas muy lindas que viví y se que la U es un grande de Sudamérica y si bien está viviendo un momento complicado, espero que salga para adelante”.

Levantada que según el charrúa se dará de la mano del actual director técnico, Diego López. “La oportunidad se la dieron, porque lo contrataron y es el técnico de la U. Más oportunidad que esa.... Hay que confiar, porque es un técnico que tiene una formación en Europa, jugó muchos años en Italia, hizo el curso allá, fue a Uruguay y salio campeón con Peñarol. Es un técnico con credenciales, tiene conocimientos y un cuerpo técnico completo y de mucha calidad. Hay que esperar que salgan de este momento”.

¿Y si no resulta? ¿Volvería a ponerse el buzo de la Casa de Bello? “Me llamaron, pero cuando me retiré... ¡me retiré!. Cuando finalizó mi contrato con Deportivo Cali, me retiré y no hay ninguna posibilidad”, concluyó.