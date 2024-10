Gonzalo Jara sale en defensa de Marcelo Bielsa: "En Chile no hay ningún jugador que pueda hablar mal de él"

El verdadero terremoto que vive Uruguay frente a las acusaciones de Luis Suárez, Federico Valverde y Agustín Canobbio hacia el trato de Marcelo Bielsa tienen convulsionado el ambiente. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, dijo el Pistolero.

Mientras que Canobbio, se lanzó con todo contra el entrenador. “En el 2023 hubo una fecha que a mi me impactó mucho. A mí me echó la culpa de haber perdido un partido. ¿Un jugador solo había perdido un partido? Fue contra Ecuador. Había hecho un gol y generado la otra situación de gol y a ver, somos 11 jugadores adentro de la cancha, un plantel y me echó la culpa de haber perdido el partido”, dijo.

El delantero también acusó otras situaciones. yo estaba sentado, escuchando solamente, después de todo lo que había pasado, nos estábamos por ir a Las Vegas, y por tener mis dos piernas apoyadas en las patas de la silla me empezó a recriminar que era una falta de respeto, de educación. O sea, ya metiéndose con la educación de mi familia, cuando yo no estaba haciendo nada, estaba solo apoyado en la parte de abajo de la silla”, disparó.

El respaldo chileno

En Chile, Gonzalo Jara salió a respaldar al entrenador. El exseleccionado nacional recordó la importancia del rosarino en su carrera. “Para mí Marcelo Bielsa marcó lo que fue mi carrera. En Chile no hay ningún jugador que pueda hablar mal de él, sino que siempre son de elogios. A mi me hizo mejor jugador, nos cambió la mentalidad a los jugadores chilenos, pero nos dio eso de competir, del profesionalismo, y nos hizo crecer a todos los jugadores de la Selección. Fue de la mano con su aprendizaje lo que logramos de poder llegar a las ligas más importantes del mundo”, manifestó en conversación DSports.

También tuvo palabras para el fallecido José Sulantay. “Fue partícipe de dos generaciones de las mejores que ha tenido Chile y que nos llevó a coronarse con los dos títulos. En lo particular, el hecho de venir de un equipo chico como Huachipato y no de Colo Colo o la Universidad, y ser capitán de una Selección Sub 20 me marcó muchísimo con lo que fue mi carrera en la Selección. Siempre hay que volver a los inicios”, recalcó.

Finalmente, abordó el mal momento de la Roja en las Eliminatorias y compartió su fórmula para salir de la difícil situación. “Es cambiar un poco el chip. Si queremos que juegue como lo hizo la generación dorada es difícil. No están los mismos nombres, no es la misma calidad ni tampoco la competencia que había antes. En un momento había seis jugadores en la Premier League, hoy no lo tenemos. Eso también le da un peso importante a la competencia y es ahí donde se marca una diferencia para poder competir en las Eliminatorias”, concluyó.