Gustavo Alfaro y la denuncia de Chile contra Byron Castillo: “Hay cosas que revuelven el estómago y esta era una de esas”

En la antesala del amistoso entre Ecuador y Cabo Verde, en el marco de una gira preparatoria por Estados Unidos, el DT de la Tricolor, el argentino Gustavo Alfaro, valoró la resolución del Comité Disciplinario de la FIFA en relación al caso de Byron Castillo.

“La tranquilidad siempre la tuvimos, nunca la perdimos, más allá de que muchas cosas se agitaron mediáticamente y la única preocupación que tenía era por Byron Castillo, por las cosas que estaba sufriendo humanamente, que uno sabía que eran absolutamente injustas, pero hasta que no existiera un pronunciamiento, uno no podía dejarlo de lado”, señaló sobre su dirigido.

En esa línea, agrego: “Nunca hubo un día, ni una mañana ni un entrenamiento ni un momento en que nosotros no pensáramos que lo que nos habíamos ganado con derecho dentro de la cancha iba a permanecer en este lugar”.

Por último, el transandino no ocultó su molestia por todo lo que debió enfrentar su pupilo. “No me sorprende porque estoy hace 30 años en el fútbol. Sé que hay de todo dentro del fútbol. A veces no alcanza con ponerles el pecho a las circunstancias, sino que a veces hay que ponerles el estómago porque hay cosas que revuelven el estómago y esta era una de esas cosas. Pero, como les dije a los muchachos, nosotros no tenemos nada que festejar. Nosotros festejamos después del partido contra Paraguay, cuando conseguimos la clasificación a la Copa del Mundo”, finalizó.