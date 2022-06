Abogado de Byron Castillo contrataca a la Roja: “Hemos acordado que vamos a demandar a la selección chilena”

“Yo he hablado con el empresario de Byron y hemos acordado que vamos a demandar a la Selección Chilena”. Esas fueron las palabras exactas del abogado de Byron Castillo, Andrés Olguín, al programa La Clave de su país. La sentencia que fue entregada minutos antes del fallo de la FIFA que desestimó el reclamo de la ANFP con respecto a la nacionalidad del futbolista y que fue ratificada luego de que fuera conocida la resolución.

“Hemos hablado con estudios jurídicos para analizar hasta dónde queremos llegar, si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico”, prosiguió el jurista. Los abogados buscarán un castigo para la Roja o una suma de dinero que debería ser pagada por la Asociación Chilena de Fútbol. Porque, sí o sí, la acción legal será contra el ente rector, pues así lo aclaró Olguín: “Sabemos que Byron va actuar en contra de la federación chilena de fútbol. Los comentarios de fútbol son contra el jugador, no contra la federación”.

Parte de los argumentos que utilizarán es que toda esta situación afectó el ánimo del deportista, el cual -incluso- llegó a salir llorando de una cancha. El hecho sucedió en el duelo entre su escuadra, el Barcelona de Guayaquil, con Aucas, donde cometió una falta en su propia área y esto ocasionó que Francisco Fydriszewski anotara el gol del triunfo para el equipo rival.

“Sácame, no aguanto más”, fue lo expresado por Castillo al técnico Jorge Célico, y sus compañeros lo rodearon. Sin embargo, toda esta presión cambió diametralmente en la jornada de este viernes, pues se pudo ver al lateral sonriendo en la concentración de la selección ecuatoriana que se encuentra jugando amistosos en Estados Unidos.

No obstante, las posibles acciones legales de Castillo o de la Federación Ecuatoriana no preocupan al presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien en rueda de prensa aseveró que “todos los presidentes coincidían que estaban en el derecho a denunciar, si es que teníamos la prueba. Esto es una reacción normal y defensiva. Y le encuentro razón que puede estar ofuscado, pero eso no significa que llegarán a otra instancia”.