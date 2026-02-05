“Hemos corregido los errores de la primera fecha”: Fernando Ortiz adelanta el choque de Colo Colo contra Everton

En Colo Colo se preparan para enfrentar la segunda fecha de la Liga de Primera. El objetivo ahora es claro. Después de sufrir una derrota por 3-1 contra Deportes Limache, los albos van por la primera victoria de la temporada contra Everton en el estadio Monumental.

En la previa de este partido, el técnico Fernando Ortiz tomó la palabra para referirse al duelo. De entrada, se refirió al apoyo dado por Aníbal Mosa en la presentación de Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán.

“Más allá de sus palabras, internamente somos conscientes del partido que tuvimos el partido pasado y estamos seguros que ahora vamos a tener un buen partido”, aseguró en conferencia de prensa.

“Todos los partidos son importantes. Al ser el equipo más importante de la liga, la obligación de sacar resultados es algo que todos sabemos. Los chicos son conscientes de la situación que vivimos en cada partido. Están tranquilos. Hemos corregido los errores de la primera fecha. Ahora estamos en nuestra casa, con nuestra gente y tenemos un lindo partido el sábado como para poder revertir esa situación”, aseguró el adiestrador.

“Estoy tranquilo. Sé el plantel que tengo y el rendimiento que pueden dar dentro del campo de juego. Soy de los entrenadores que entiende la silla que ocupo. No soy el que alborota cierta circunstancias donde en la primera fecha sucedía un resultado que no esperábamos. Sabemos que el sábado tenemos un partido en casa en el que tenemos que cambiar la imagen en todo sentido. Eso los jugadores y yo lo sabemos y haremos el mejor partido que podamos”, profundizó.

En la misma instancia, estuvo presente Javier Correa. El goleador, por su lado, indicó que “hemos analizado el partido (contra Everton) a través de Fernando. Sabemos lo que vamos a enfrentar, lo que tenemos que corregir de la fecha uno. Vamos a afrontarlo de la mejor manera, sabiendo que estamos en deuda con nosotros y con la gente. Tenemos que mejorar la cara, lograr otra imagen e ir consiguiendo los objetivos que son amplios”, expuso.

Sobre la chance de portar la jineta, estableció que “ser capitán es todos los días, no solo para el partido. Sabemos lo que significa por la historia y los jugadores que lo han llevado antes. Sé que tengo la experiencia, la personalidad para llevarla, pero no es algo que me vuelva loco. Sé el rol que cumplo dentro y fuera del vestuario. Si me diesen la posibilidad de ser capitán, sería un orgullo para mí y mi familia. Si me toca lo haré de la mejor manera y no me va a cambiar nada. Ser jugador de Colo Colo es un privilegio y eso lo tengo que cuidar todos los días”.

En cuanto a la proyección personal, indicó que “la idea es hacer la mayor cantidad de goles para ayudar al equipo. La cantidad del año pasado no sirvió para nada, porque no clasificamos a ninguna copa”.

El partido entre Colo Colo y Everton está programado para este sábado 7 de febrero a partir de las 20.30 horas.