    Con un carro de bomberos, brigadistas y a puertas cerradas: la propuesta de Huachipato para jugar ante la U este domingo

    El delegado presidencial Eduardo Pacheco adelanta que el cuadro acerero busca disputar el duelo en Talcahuano, sin público en las tribunas.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Con un carro de bomberos y brigadistas: la propuesta de Huachipato para jugar el partido ante la U este domingo. ANDRES PINA/ATON CHILE

    El duelo entre Huachipato y la U sigue en duda. La ANFP programó el partido para el domingo, a las 12.00 horas, en Talcahuano. Pero la Delegación Presidencial del Biobío no autorizó el cotejo, basándose tanto en el negativo informe de Carabineros como el de la Conaf, tras los incendios que han afectado a la región.

    Este jueves, el delegado presidencial Eduardo Pacheco sostuvo una reunión con la directiva del cuadro siderúrgico donde le propusieron que el encuentro se dispute sin gente en las tribunas. “Durante la jornada de este miércoles, la directiva de Huachipato se acercó a conversar con el equipo de la Delegación Presidencial Regional para manifestar una problemática que había surgido porque no tienen otro estadio a disposición a propósito de lo que fue el rechazo que tuvimos a la primera solicitud para el partido en la jornada del día domingo”, señala la autoridad a El Deportivo.

    “En ese sentido nos dispusimos a escuchar nuevas propuestas y es así que durante esta mañana (jueves) Huachipato ha ingresado una nueva propuesta donde se habla de un partido el mismo domingo a las 12 horas sin público y con un dispositivo de seguridad especial a propósito del cerro aledaño que se encuentra en toda esa zona con alto riesgo obviamente siempre y que van a desplegar un carro de bomberos para que se pueda efectivamente tener a disposición brigadistas que permitan en cualquier situación de contingencia ser atacada y también algunos guardias que van a estar en todo ese perímetro precisamente para garantizar la seguridad”, agrega.

    En esa línea, el delegado adelanta que este jueves se tendrá una resolución para la programación del cotejo. “Creemos que son medidas y la propuesta se ajusta a los criterios de seguridad tanto en la conversación que tuvimos con Carabineros como con el club y durante las próximas horas vamos a emitir la resolución entonces para bajo estas condiciones de la propuesta que ha entregado Huachipato poder autorizar ese partido con las condiciones que ya les señalaba”, dice.

