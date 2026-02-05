SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    El elenco ecuatoriano le debía la tercera cuota del fichaje del volante nacional. La defensa árabe estuvo a cargo de Eduardo Carlezzo.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo.

    Palestino obtuvo una resolución favorable por parte de la FIFA en el litigio iniciado contra Liga de Quito, a raíz del incumplimiento en el pago de la tercera cuota de la transferencia de Fernando Cornejo. La decisión ordenó al club ecuatoriano pagar la totalidad del monto adeudado, además de una multa contractual y el interés respectivo. Si bien el cuadro universitario había llevado jugadores, no los podía inscribir. Ahora Tiago Nunes si contará con Deyverson, su refuerzo estrella.

    Tras analizar los antecedentes, la FIFA acogió íntegramente la posición del club nacional y determinó que existió un incumplimiento contractual por parte de LDU. De acuerdo con lo resuelto, el cuadro ecuatoriano deberá pagar el monto pendiente, junto con los recargos establecidos en el contrato, lo que permitió destrabar una sanción que pesaba sobre la institución de Quito y que incluía la prohibición de inscribir nuevos jugadores mientras no se regularizara la deuda.

    Desde la representación legal de Palestino valoraron el fallo. “Estamos muy conformes con la decisión adoptada por FIFA, que acogió íntegramente la posición de Palestino y confirmó el incumplimiento contractual de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este fallo no solo ordena el pago total de la tercera cuota adeudada por la transferencia de Fernando Cornejo, sino que además reconoce una multa y un interés significativo a favor del club, lo que permite compensar en parte el perjuicio sufrido por el no pago oportuno”, señalaron los abogados Javier Gasman y Eduardo Carlezzo.

    El abogado Eduardo Carlezzo.

    “Es una resolución relevante, que reafirma la fuerza obligatoria de los contratos y la seriedad con que deben asumirse los compromisos en el fútbol internacional. Es una buena señal para este importante mercado”, añaden.

    El presidente del club, Jorge Uauy, también se refirió a la resolución y al impacto que tuvo el proceso. “Valoramos y estamos conformes con que finalmente se haya ordenado el pago íntegro de lo adeudado a Palestino. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestro malestar frente a situaciones como esta, en las que los clubes no cumplen oportunamente sus compromisos contractuales y obligan a recurrir a instancias de apremio ante la FIFA, tan graves como la prohibición de fichajes”, señaló.

    El dirigente agregó que este no es el único caso en que Palestino ha debido recurrir a instancias internacionales para exigir pagos pendientes por transferencias. “Con la misma convicción, ahora seguiremos adelante en las acciones correspondientes por la deuda que mantiene Atlético Mineiro en el traspaso del jugador Iván Román, club que se ha portado de muy mala forma y hasta el momento no nos ha pagado ni un solo dólar, y esperamos obtener también resultados favorables”, afirmó Uauy.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFútbol InternacionalTiago NunesLiga de QuitoFernando CornejoJavier GasmanEduardo CarlezzoDeyverson

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Lo más leído

    1.
    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    Con una cláusula millonaria: el resurgir de Gonzalo Tapia en Sao Paulo que tiene atenta a la UC

    2.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    5.
    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 5 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo
    Chile

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Gira por Europa: José Antonio Kast se reúne con Giorgia Meloni en Roma

    Conductor que protagonizó choque que dejó dos muertos en La Araucanía seguirá detenido hasta el viernes

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación
    Negocios

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió