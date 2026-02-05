Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo.

Palestino obtuvo una resolución favorable por parte de la FIFA en el litigio iniciado contra Liga de Quito, a raíz del incumplimiento en el pago de la tercera cuota de la transferencia de Fernando Cornejo. La decisión ordenó al club ecuatoriano pagar la totalidad del monto adeudado, además de una multa contractual y el interés respectivo. Si bien el cuadro universitario había llevado jugadores, no los podía inscribir. Ahora Tiago Nunes si contará con Deyverson, su refuerzo estrella.

Tras analizar los antecedentes, la FIFA acogió íntegramente la posición del club nacional y determinó que existió un incumplimiento contractual por parte de LDU. De acuerdo con lo resuelto, el cuadro ecuatoriano deberá pagar el monto pendiente, junto con los recargos establecidos en el contrato, lo que permitió destrabar una sanción que pesaba sobre la institución de Quito y que incluía la prohibición de inscribir nuevos jugadores mientras no se regularizara la deuda.

Desde la representación legal de Palestino valoraron el fallo. “Estamos muy conformes con la decisión adoptada por FIFA, que acogió íntegramente la posición de Palestino y confirmó el incumplimiento contractual de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Este fallo no solo ordena el pago total de la tercera cuota adeudada por la transferencia de Fernando Cornejo, sino que además reconoce una multa y un interés significativo a favor del club, lo que permite compensar en parte el perjuicio sufrido por el no pago oportuno”, señalaron los abogados Javier Gasman y Eduardo Carlezzo.

El abogado Eduardo Carlezzo.

“Es una resolución relevante, que reafirma la fuerza obligatoria de los contratos y la seriedad con que deben asumirse los compromisos en el fútbol internacional. Es una buena señal para este importante mercado”, añaden.

El presidente del club, Jorge Uauy, también se refirió a la resolución y al impacto que tuvo el proceso. “Valoramos y estamos conformes con que finalmente se haya ordenado el pago íntegro de lo adeudado a Palestino. Sin embargo, no podemos dejar de manifestar nuestro malestar frente a situaciones como esta, en las que los clubes no cumplen oportunamente sus compromisos contractuales y obligan a recurrir a instancias de apremio ante la FIFA, tan graves como la prohibición de fichajes”, señaló.

El dirigente agregó que este no es el único caso en que Palestino ha debido recurrir a instancias internacionales para exigir pagos pendientes por transferencias. “Con la misma convicción, ahora seguiremos adelante en las acciones correspondientes por la deuda que mantiene Atlético Mineiro en el traspaso del jugador Iván Román, club que se ha portado de muy mala forma y hasta el momento no nos ha pagado ni un solo dólar, y esperamos obtener también resultados favorables”, afirmó Uauy.