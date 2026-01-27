Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

Deyverson es el flamante refuerzo de Liga de Quito para afrontar el 2026. El futbolista brasileño se une a la escuadra de Tiago Nunes para competir por todo en Copa Libertadores, LigaPro y la Copa Ecuador.

El delantero de 34 años llega después de quedar libre en Fortaleza, equipo con el que descendió la temporada pasada y donde compartió camiseta con Juan Martín Lucero. El controvertido jugador, quien es conocido por provocar a sus rivales y tener una personalidad carismática, deja al Brasileirao para sumarse al fútbol ecuatoriano.

El ganador de la Libertadores de 2021 con Palmeiras, tenía ofertas del Vasco de Gama para continuar su carrera en su país. Sin embargo, la prensa de Ecuador reveló que el exentrenador de Universidad Católica jugó un rol importante para convencer al atacante de sumarse al Rey de Copas.

Deyverson ganará USD$11 mil mensuales, más bonos por su rendimiento, lo que al año supera los USD$100 mil. Quien fue compañero de Eduardo Vargas en el Atlético de Mineiro se suma al conjunto albo como un refuerzo estrella para competir por todo en el 2026.

La personalidad del nuevo refuerzo de Liga de Quito

Deyverson tras anotar en la semifinal de la Copa Libertadores 2024 contra River Plate. Por: REUTERS/Cris Mattos. CRIS MATTOS

Deyverson ganó cinco trofeos en el fútbol brasileño, cuatro con Palmeiras y uno con Mineiro, y ha sido protagonista en los diferentes clubes que ha jugado. Sin embargo, ha llamado más la atención por su actuar dentro de la cancha y su forma de provocar a los rivales.

En la campaña pasada, el ariete nacido en Santa Margarida dejó una frase que se viralizó en el duelo contra el Santos. En el encuentro los suplentes de ambos equipos iniciaron a discutir, momento en que fueron separados, pero entre el tumulto el exFortaleza se acercó a Neymar y le dijo: "¿Y tú dónde jugaste?“.

Asimismo, es recordado un choque que tuvo con Diego Godín en un duelo entre Atlético de Madrid y el Alavés en 2017. Al final del enfrentamiento, el canarinho le lanzó un escupo al central uruguayo, quien respondió de la misma manera. Ninguno fue expulsado, pero la incitación marcó la noticia del empate sin goles.

También, el futbolista se ha hecho conocido por como exagera los contactos y las celebraciones contra sus oponentes, con tal de desconcentrarlos. Videos de él abundan en redes sociales mostrando su actuar dentro de la cancha.

Deyverson con sus goles y particular personalidad ha tenido una carrera con pasos por Palmeiras, Atlético Mineiro, Alavés, Levante, Cuiabá, Belenenses, Liga de Quito, entre otros.