“¿Dónde jugaste?”: la insólita discusión de Deyverson con Neymar que se roba las miradas en el Brasileirao.

Neymar vuelve a robarse las miradas en Brasil. El delantero ingresó en el minuto 67 en el empate 1-1 entre Santos y Fortaleza. Ahí casi anota un gol de tiro libre que llamó la atención por realizar un amague antes de disparar. Fue el retorno del ex PSG a las canchas tras una lesión en el recto femoral de su muslo derecho que lo marginó de las canchas por casi 50 días.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un particular intercambio que tuvo con Deyverson. Durante la primera mitad, los suplentes de ambos equipos comenzaron a discutir. Mientras lo separaban, el delantero de 34 años se acercó al ex Al Hilal. “¿Y tú dónde jugaste?”, lanzó el futbolista de Fortaleza. La imagen causó la impresión de Neymar, quien después entendió que se trataba de una broma.

Luego del partido, Deyverson habló y mostró que Neymar le regaló dos camisetas autografiada, una de su etapa en Barcelona y otra del Santos. “No hablen mal de él (Neymar), porque es el mejor jugador y tiene un carisma increíble”, dijo.

Deyverson, após recebe duas camisas (do Barcelona e do Santos) autografadas por Neymar:



"Não falem mal dele (Neymar), porque ele é o melhor jogador e tem simpatia nota mil."



📽️Instagram/Pedro Lopespic.twitter.com/hoPCVNT3Xm — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 3, 2025

¿Volverá a la selección?

El objetivo de Neymar es llegar al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Con Carlo Ancelotti al mando de la selección brasileña, el atacante todavía sueña con vestir la camiseta del Scratch en una cita planetaria más.

“Cuando está en buena forma, tiene calidad para jugar no sólo en la selección, sino en cualquier equipo del mundo”, aseguró el propio Ancelotti en una reciente conferencia de prensa, sin cerrar la puerta al futbolista. Eso sí, el técnico fue claro al señalar que el tiempo apremia: “La fecha FIFA de marzo podría definir la lista que jugará el Mundial. Debemos gestionar bien las oportunidades y observar cómo se integran algunos jugadores”.

Neymar llegó a Santos con el objetivo de relanzar su carrera. Sin embargo, las lesiones no le han permitido mostrar su mejor versión.