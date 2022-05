Holan tiene mucho por hacer: la UC es humillada por un gran Ñublense y la tabla apremia

Al ritmo del “ole”, los hinchas chillanejos gozaron del partido que brindó Ñublense ante Universidad Católica. Fue muy notable la diferencia entre un equipo y otro, fiel reflejo de lo que dice la tabla. El tetracampeón del fútbol nacional embarró el parche del título que exhibe en su camiseta, haciendo una presentación tan pobre como inexplicable. La victoria de los Diablos Rojos 4-0 los encarama en la clasificación, con justicia. Mientras, los franjeados ven cómo el objetivo del pentacampeonato se hace más una ilusión con atisbos de quimera, que una opción concreta.

En el Nelson Oyarzún se cerró la etapa de Rodrigo Valenzuela al mando de los cruzados. Era el fin del interinato que sorteó la emergencia ante la salida de Cristian Paulucci, por malos resultados. Para este lunes está programado el arranque de la nueva etapa de Ariel Holan como entrenador. Y, a simple vista, el argentino tendrá mucho trabajo por hacer, si es que pretende enmendar un rumbo extraviado, uno que nadie hubiese previsto a inicios de año.

Valenzuela debió rearmar su ataque ante las ausencias de los suspendidos Zampedri y Valencia. Era la gran oportunidad para Bruno Barticciotto, uno que promete hace rato y que no había tenido tantos minutos. Acompañó a Gonzalo Tapia y al resistido Lucas Melano en el ataque, más Fabián Orellana. Pese a que tiene características de 9, Barti se fue hacia la izquierda, lo que no resultó. Terminó siendo reemplazado al entretiempo, al igual que el argentino Melano, en una decisión inexplicable del cuerpo técnico, porque el ex Central Córdoba no ha demostrado en la cancha los méritos suficientes para ganarse la camiseta.

El inicio de Católica fue muy positivo, con vértigo en ofensiva y con presión alta. Pero todo cambió en los 12 minutos. Juan Leiva debió salir por lesión y la visita quedó mermada para defender la pelota detenida. La ausencia del volante zurdo pesó, porque la UC perdió el mediocampo. Y llegó el 1-0 de Cerezo, con un cabezazo. Primero se anuló, sin embargo el VAR lo validó. Lenta la reacción de Sebastián Pérez, quien está lejos del rendimiento con el que destacó en 2021. Ese fue el inicio del vendaval rojo. El muy buen equipo de Jaime García se llevó por delante a la Católica, tanto en lo futbolístico como en lo físico.

Esto se dio aparejado con los numerosos errores defensivos de la UC. La dupla Asta-buruaga/Parot dio enormes facilidades para que Ñublense lo aprovechara. Trataban de salir jugando desde su área y se equivocaban repetidamente. Además, Católica perdía el control de la pelota al instante. No le duraba nada.

Como no hay peor astilla que la del mismo palo, quien amplió la ventaja para los Diablos Rojos fue Alexander Aravena, que pertenece a la UC y está cedido en los chillanejos. Hizo el 2-0 en los 41′, sacándose con elegancia al Zanahoria Pérez. Todo nació de una perdida de posesión en campo propio. Tres minutos más tarde, volvió a convertir, con un zurdazo tras un desborde de Matías Moya.

Ñublense retrataba a una Católica que mostró su peor versión. Para tratar de arreglar el entuerto, Valenzuela mete a Galani y a Montes y reordena sus fichas. El equipo se para mejor en la cancha, sin embargo no logra mejorar con más sustancia. Se acerca al arco de Nicola Pérez pero con ocasiones descafeinadas. En los 50′, le anularon un gol a Galani, por supuesto fuera de juego.

En un segundo tiempo con menos ritmo que el primero, el local sentenció la goleada con un tiro libre de Iván Rozas, ingresado en el complemento, a 10′ del epílogo. Y la victoria pudo ser perfectamente más amplia, pero los achiques de Pérez evitaron un desastre mayor.

Ariel Holan recibe a la UC como la segunda peor defensa del torneo chileno (21 goles en contra) y con siete derrotas en 12 partidos. Lo que era impensable hace meses ahora asoma: el campeón chileno está complicado en la parte baja de la tabla. Con solo 13 puntos, está solo a cuatro de los colistas del certamen, La Serena y Unión La Calera. Precisamente, el DT argentino debuta frente a los cementeros, este viernes. Mientras tanto, los hinchas de Ñublense siguen gritando “ole”, porque alcanzan a Unión Española en la cima.

Ficha del partido

Ñublense 4: N. Pérez; B. Cerezo, R. Caroca, L. Del Pino (32′, J. Campusano), F. Cordero; L. Reyes, F. Mateos, M. Rivera (78′, I. Rozas); A. Aravena (78′, P. Rubio), N. Guerra (82′, M. Pinto) y M. Moya (82′, F. Reynero). DT: J. García.

U. Católica 0: S. Pérez; R. Rebolledo, T. Asta-buruaga, A. Parot, C. Cuevas (69′, D. Buonanotte); F. Gutiérrez, J. Leiva (12′, I. Saavedra); L. Melano (46′, S. Galani), F. Orellana (86′, C. Munder), B. Barticciotto (46′, C. Montes); y G. Tapia. DT: R. Valenzuela.

Goles: 1-0, 12′, Cerezo, cabezazo tras un tiro libre; 2-0, 41′, Aravena, se saca a Pérez y define; 3-0, 44′, Aravena, zurdazo tras desborde de Moya; 4-0, 80′, Rozas, tiro libre que se desvía

Árbitro: A. Hermosilla. Amonestó a Cordero, Reyes (Ñ); Melano, Tapia, Rebolledo (UC).

Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Asistieron 7 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.