Rodrigo Valenzuela, DT interino de la UC: “Nos superaron. No encontramos nuestro juego”

Universidad Católica fue un desastre en Chillán. Ñublense sacó a pasear al tetracampeón y lo venció muy cómodamente por 4 a 0 en el Nelson Oyarzún. Con un equipo en el que contó con algunos suplentes en su inicio, la UC nunca se pudo encontrar en la cancha y se mostró como un equipo totalmente impotente e inconexo.

Consultado por el resultado, Rodrigo Valenzuela, DT interino que dirigió su último encuentro en la UC, explicó que sabían la propuesta de Ñublense, pero que lamentablemente para sus aspiraciones no pudieron contrarrestar el juego propuesto por Jaime García.

“Sabíamos a lo que nos enfrentábamos ante Ñublense. Un equipo que está en la parte alta de la tabla. Sabíamos cómo nos iban a jugar. En ese aspecto fueron superiores a nosotros. Fueron superiores a nosotros. Hemos tenido un desgaste propio también por la Copa (Libertadores), el miércoles ante Sporting. Bajas por diferentes motivos, como una expulsión. También entendemos que tenemos un plantel amplio y por ende hoy vieron la posibilidad algunos que no tienen tanta participación. Reconocer que Ñublense nos superó”, partió diciendo el estratega que abandonará la tienda cruzada para retornar a las inferiores.

Consultado por la merma en el plantel que viajó a Chillán, Valenzuela sostuvo que han tenido que enfrentar una compleja situación respecto a las lesiones y las suspensiones. "

“Hemos tenido que lidiar con esos inconvenientes, es parte de los desafíos que tiene uno como entrenador”, contó.

A lo anterior, el DT fue honesto en explicar que en todo momento la UC se vio superada por el planteamiento de los chillanejos, quienes fueron mejores durante todo el encuentro.

“Nos superaron y nos incomodaron. No encontramos nuestro juego. Y lo que nos había ilusionado desde que comenzamos este pequeño ciclo de cuatro partidos. Ese es el sabor amargo que a uno como entrenador le deja. Veníamos ilusionados por los tres partidos, tanto el de Colo Colo, Flamengo y Sporting, y lógicamente hoy también esperábamos estar a la altura, y sobre todo el primer tiempo, nos vimos claramente superados por Ñublense. En ese aspecto el responsable soy yo”, sostuvo.

Finalmente, tuvo palabras para su experiencia como interino y la llegada de Ariel Holan, quien tomará las riendas del tetracampeón a partir de la próxima semana. En un desafío mayor para el argentino, que tendrá que revertir el pésimo momento del actual monarca del fútbol chileno.

“Tiene un amplio plantel, mucha categoría y jerarquía. Eso sí, este semestre hemos tenido que lidiar con muchos inconvenientes, pero este plantel ha sido súper noble. Lo que se venga más adelante, con la dirigencia y en este caso con Ariel (Holan), que van a ver si refuerzan o no, es un tema que no me incumbe. Ha sido para mí una muy buena experiencia el interinato. Lo tengo que tomar como un aprendizaje. Después también hacer una autocrítica con respecto a lo que pasó”, concluyó.